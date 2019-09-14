Kayseri’deki üyeleriyle bir araya gelen Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, “Zirvede kalmak için gece gündüz mücadele ediyoruz” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Öz Sağlık-İş Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen birlik ve beraber etkinliği, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert’in katılımıyla gerçekleşti. Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe Devlet Sert’in yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nevzat Özer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Özdemir, Öz Sağlık-İş Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman ve sendika üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Özdemir, “2007 yılında Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Ankara’da yaptığımız bir toplantıda ‘Benim bir hayalim var, geleceğimiz hayallerimiz kadardır’ diyerek taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımızın teşkilatlanmasını yapmaya başladı. 2007 yılında saha çalışmalarına başladık. 2013 yılında da Erciyes Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalarda teşkilatlanma çalışmamızı yaptık. Taşeron şirketler döneminde ihalelerde geriye dönük ihale sözleşmelerinden kaynaklanan toplu iş sözleşmeleri yapıldı ve geriye dönük farklarımızı aldık. Mücadelemiz bitmedi. Kamuda çalışan işçilerin kadro almalarıyla ilgili mücadelemiz vardı. Çok şükür onu da başardık. 2018 yılı nisan ayı itibariyle arkadaşlarımızın tamamı kamuda 4d statüsüne geçti ve kadrolarını aldı. Mücadelemiz yine bitmeyecek. Sıkıntılarımız var, sorunlarımız var ama sendikacı olmanın karşılığı da mücadele etmektir. birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, “Hepinizin hak mücadelede, Hak-İş’in altında hakkınızı korumada yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu çınar 40 yılı aştı. Hak-İş 1976’da kuruldu. Hak-İş 1976’dan beri artık ulu bir çınar oldu. O çınarın haklı mücadelesinde haklı bir dal olarak Öz Sağlık-İş’te yerini aldı. Bazı haklarınızla ilgili ilerlemeler kaydedildi. Bundan sonra bizim de arzu ettiğimiz ama içerisinde bulunamadığımız çözüm önerilerinin yukarda çözülmesi gerektiğini, mutabık olduğumuz konularda bazen risk aldığımızı, bunların hepsini uyguluyoruz” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nevzat Özer de, “Temel felsefem personellerimizin işçi memur ayrımı yapmadan tüm personelimizin moral ve motivasyonuna çok önem veririm. Özellikle 4d statüsündeki işçi personellerimizin sosyal ve ekonomik hakları, idari haklar olarak başkanımla görüşme yaptık. Bu anlamada müdürlük olarak sendikalarımızın bu alandaki çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Bu toplantının hazırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler hem devlet olarak hem de bakanlık olarak tüm sendika başkanlarımızla, sendika temsilcilerimizle iyi iletişim kanalları kurmak adına son derece hassasız” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin kendiler için önemli bir şehir olduğunu kaydeden Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ise, “Kayseri bizim için önemli ve anlamlı bir şehirdir. Çünkü kamuda ilk örgütlenme mücadelesini 2014 Ağustos ayında Kayseri’de başlattık. Geldiğimiz nokta itibariyle yapılan toplu sözleşmelerin ilkini de yine Kayseri’de gerçekleştirdik. O açıdan Kayseri bizim için önemli ve anlamlıdır. Kayseri’den çok şey beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Burada iyi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizin sonunda da istediğimiz hedeflere hep birlikte varmış olacağız. Öz Sağlık-İş Sendikamız genç bir sendikadır. 2014’te kurulan, bugün sağlık ve sosyal hizmet alanında 13 tane sendika var. Bu 13 sendika içerisinde en büyük üye sayısına sahip olan bir sendikayız. 13 sendika içerisinde 1 numara olan bir sendikayız. Zirvedeyiz amazirvede kalmak içinde gece günsüz mücadele etmek zorundayız. 32 bin 500 üyemiz var. Bugün sağlık ve sosyal hizmetler alanında bağımlı ve bağımsız olarak bu 13 sendika içerisinde toplam üye sayısı bizim yarımız kadar değil. Hem sağlık alanında hem de aile sosyal politikalar alanında yetki mücadelemiz devam ediyor. Şuanda bizin üye profilimize baktığınızda sadece 18 bin kadın üyemiz var” şeklinde konuştu.