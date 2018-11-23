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Devlet muşarakayı teşvik etmeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Kurucu Başkanı Erol Yarar, "Reel ekonomi faizsiz yatırım araçları ile büyüyor" açıklamasında bulundu.

23 Kasım 2018 Cuma 10:49
Devlet muşarakayı teşvik etmeli

BUĞRA KARDAN

Faizsiz yatırım enstrümanları reel ekonominin büyümesine ve kalkınmaya önemli katkı sunuyor. Şirketlerin likiditeye erişimini kolay kılarak, yeni yatırımların önünü açan söz konusu enstrümanlardan muşarakaya ilgi yoğun. Muşarakayı risk paylaşımı; ortaklık sistemi olarak tanımlayan Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Kurucu Başkanı Erol Yarar, bu finansman yönteminin şirketlere atılım yaptıracağını belirtti.

Vergi muafiyetleri uygulanmalı

Yarar, muşarakanın İslam hukukunda kendine yer bulduğuna işaret ederek, “Bu konu firmalar ve devlet tarafından önemle ele alınmalı. Birtakım teşvikler devreye sokulmalı. Örneğin firmalara ya maddi yardım yapılmalı ya vergi, ithalat ve istihdam muafiyetleri uygulanmalı ya da sanayi bölgelerinde yer tahsis edilmeli. Ancak böyle bir adımla üretim ve ticaret artar, ivmelenir” dedi.
Yüksek faiz oranlarının yatırımların ötelenmesine neden olduğundan yakınan Yarar, soruna el atılması; önlem alınması uyarısında bulundu. Ekonomiye en büyük darbeyi faiz lobisinin vurduğunu kaydeden Yarar, “Güçlü olan, dünyaya yön veren bu lobiyi yenmek için reel sektör devlet ile el ele vermeli, müşterek kararlar almalı” şeklinde konuştu.

20-30 yıl önce pek çok bankanın özelleştirildiğini hatırlatan Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum finans sektöründe yabancıların ağırlığının, gücünün artmasına neden oldu. O dönem MÜSİAD’ın tüm uyarılarına, itirazlarına rağmen bankalar tek tek yabancılara satıldı. Bu tepkimizin ne denli haklı olduğu ortada. Örneğin, şu anda bir Halkbank devletin yararına olan kararları alır, faiz oranlarını aşağı çeker. Ne var ki yabancı bankalar böyle bir şey yapmaz. Bunlar ekonomi yönetiminin talimatlarına uymaz, diledikleri kararları alır. Yani faiz lobisinin ardında bu yabancı bankalar var. Onun için her platformda ‘Ankara’ya çöreklenmiş olan bu lobiye karşı reel sektörümüz ve devletimiz tarafından amansız bir mücadele verilmeli edilmeli’ ikazını yapıyoruz.

IMF benzeri fon tavsiyesi

İslam ülkelerini bir araya gelip IMF benzeri bir fon oluşturmaya davet eden Yarar, “Bu fon faizsiz esaslara göre çalışmalı; İslam ekonomilerini iç ve dış şoklara karşı korumalı, mali anlamda rahatlatmalı. Fona ‘uluslararası İslami yardımlaşma sandığı’ gibi bir isim verilebilir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:49
  1. Muş
  2. Ankara
  3. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
  4. MÜSİAD
  5. Erol Yarar

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