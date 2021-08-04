Devlet-millet seferber zillet ‘şov’ peşinde

Yavuz Selim İstanbul

Kıyı bölgelerinde sadece “turist hizmetçisi” gibi faaliyet gösteren CHP yönetimindeki belediyeler yangın felaketine karşı da aciz kaldı. Belediyeler yangın bölgelerine yeterli desteği sağlamazken, başkanları sadece sosyal medyada “uçak yok helikopter yok” şovu yapmakla yetindi.

İtfaiye araçlarınız nerede?

Manavgat ve Marmaris başta olmak üzere 38 ilde 154 noktada gerçekleşen yangınların nedeni olarak kuvvetli sabotaj ihtimali üzerinde durulurken, CHP’li belediyelerin emrindeki araçları tam kapasiteyle sahaya sürmediği ortaya çıktı. Antalya, Adana, Mersin, İzmir, Muğla gibi büyükşehirlerdeki yangınlarda köylüler, belediye itfaiye araçlarının neden orman alanına gitmediğini sorguluyor.

Belediye, Başkan’ın villalarına çalışıyor!

Yangından büyük çapta etkilenen Antalya Manavgat’ın CHP’li Belediye Başkanı Şükrü Sözen, villalarının bulunduğu mahallede yangın önlemi alarak belediye araçlarıyla çalışma başlatırken 2 dozerin Şükrü Sözen’in villalarında çalışma yürüttüğü esnada telefon kaydı yapan bir vatandaşın, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor” sözleriyle CHP’li Sözen’e tepki gösterdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Belediye ise yaptığı açıklamada sadece Sözen’in villalarının bulunduğu mahallede değil, diğer mahallelerde de yangının sıçramaması için çalışma yürütüldüğünü iddia etti.

Millet yangın derdinde Zeydan kaburga keyfinde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ise yangının devam ettiği zaman diliminde şehirdeki bir kaburgacıdaki VIP odada et ziyafeti çektiği ortaya çıktı. Aynı Karalar’ın yangın bölgesine ziyaret gerçekleştirdiği fotoğrafın sosyal medyada “Kaburga kemiği kırık halde yangın çalışmalarını takip etti” söylemiyle paylaşılması tuhaf karşılandı.

Şovda var yangında yoklar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sosyal medyada feryat figan etmekle yetindi. Böcek, “Gündoğmuş’ta yangın şehre indi. Uçaklara, helikopterlere ihtiyaç var. (...) Artık birlikte bu yangını söndürelim” paylaşımı yaptı. Böcek’in “helikopter yok insanlar ölüyor” şeklindeki videosu ise, bölgedeki helikopterlerin arı gibi çalıştığı görüntülerle yalanlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Aras ise söndürme çalışmalarında ortada olmadığı gibi sosyal medyada “Lütfen sesimizi duyun, çok acil yardıma ihtiyacımız var” sözüyle yardım istedi. Mehmet Oktay ise, “Hisarönü yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar geldi, evler tahliye ediliyor. Acil havadan destek şart! Çığlıkları duyun artık!” çağrısını yaptı, ancak söndürme çalışmalarına ortak olmadı.

Ak partili belediyeler yardıma koşuyor

CHP’li belediyeler yangın söndürme araçlarını gerektiği şekilde seferber etmezken, AK Partili belediyeler sulama araçlarını yangın bölgelerine gönderiyor. İstanbul’dan Esenler ve Bahçelievler Belediyesi başta olmak üzere birçok AK Partili belediye, sulama araçlarını destek için yangın bölgelerine ulaştırdı.

Tır’lar dolusu yardım

AK Parti Ankara ve Afyonkarahisar İl Başkanlığı, 22 TIR’lık yardım konvoyunu orman yangınlarının devam ettiği Marmaris ve Milas’a gönderdi. Dualarla yola çıkan TIR’lar bölgeye intikal etti. Yardım TIR’larında temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, kıyafet, el feneri, kazma, çapa, eldiven, bebek bezi, şarj üniteleri, içme suyu, hayvanların bakımı ve beslenmesinde kullanılan malzemeler yer aldı.