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Devlet-millet el ele PKK’yı bitirir

HDP aracılığıyla çocukları dağa kaçıran terör örgütü PKK’yı bitirecek fitili ateşleyen cesur annelere Türkiye’nin her yanından destek çığ gibi büyüyor. Akit’e konuşan siyasiler ve STK temsilcileri, “Geldiğimiz noktada halk, PKK’dan korkmuyor, adeta onları korkutuyor. Bu millet, bu hain terör örgütünü bitirecek” dediler.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:28
Devlet-millet el ele PKK’yı bitirir

 Hasan Türkmen  Ankara 

HDP/PKK’ya karşı günlerdir eylem yaparak terör örgütünü bitirecek fitili ateşleyen cesur anaların ardından, Mehmetçiğin dağda darmaduman ettiği PKK’ya bir tokat da halktan ve aydınlardan geldi.

Gözyaşında boğulacak

PKK’nın sonunu milletin getireceğini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “Kürt dediğimizde, imanlı, vatanına, milletine bağlı insan akla gelir. Ancak bu teröristlerin, bu imansızların, bu millet düşmanlarının, Kürt halkının canına kast etmesi, insanların evlatlarını dağa kaçırması, o yöredeki insanlarımızı korkutup, ürkütmüştü. Şimdi geldiğimiz noktada halkımız, PKK’dan korkmuyor, onları korkutuyor. Dolayısıyla bu vahşet örgütünün sonunu Allah’ın izniyle bu millet, Kürtler ve Kürt anaları getirecek. Bunun ucu görülmüştür. Siyasi zeminde PKK’yı temsil edenlerin, onlarla ittifak edenlerin şu anda korktuğu hakikat bu! Anaların gözyaşı onları boğacak. Bugüne kadarki zulümlerinin altında ezilecek, yok olacaklar.

Halk bitirmekte kararlı

Türkiye’nin zor zamanlarda doğusu ve batısıyla bir bütün olduğunu ifade eden Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, şunları söyledi: “Can çekişen PKK terör örgütü, Diyarbakır annelerinin de HDP önünde  eylem yapmasıyla adeta neye uğradığını şaşırdı. Kulp’taki saldırıyla ‘biz burdayız’ mesajı vererek, annelere destek vermek için başka şehirden gelen insanları korkutmak istediler. Ama bölge halkı, bu saldırıya karşı hemen bir reaksiyon göstererek, terör örgütüne ‘Siz bitme, tükenme noktasına geldiniz’ mesajları verdi. ‘Türk-Kürt kardeştir’, ‘PKK bizim temsilcimiz değildir’ gibi çok önemli pankartlar açıldı. Bu da gösteriyor ki, Türkiye zor zamanlarda Doğusu ve Batısıyla bir bütün olabiliyor. Yaşlı, çocuk, genç herkes PKK’ya lanet okudu. Bu silahlı mücadelenin de çok ötesindedir. Halkın, PKK’ya karşı kararlılığı çok önemli. Devletin de gücünü hissettirdiğinin göstergesi.

Geçici bir tepki olmasın!

Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan ise, şunları ifade etti: “Son yaşanan şeyler, hiçbir insanın kabul edeceği şeyler değil. Orada insanların canı yanıyor. Savaşla sonuç alınamayacağı aşikar. Halkın PKK’ya karşı tepkisi çok önemli. Bu tepkiyi akıllı bir düzlemde toplumsal barışı sağlayacak adımlar atılırsa PKK iyice köşeye sıkışır. 40 yıldır bu tür olaylarla karşı karşıya kalan bir halk var. PKK’ya katılanlar ile kan bağı olanlar var. İdeolojik bir bağ oluşmuş. O yüzden öncelikle buna göre davranmamız gerekiyor. Devletin son yıllardaki politikaları oldukça umut verici. Kalıcı olacak adımları da atması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:28
  1. Ankara
  2. HDP/PKK
  3. PKK
  4. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
  5. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen
  6. Türk-Kürt kardeştir
  7. Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan

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  • Akkentli Hilmili Mollali Deli Ūmmet aAkkentli Hilmili Mollali Deli Ūmmet a48 dk önce
    Millet olarak esas bitirilmesi gereken hukiki ve siyasi yònden.Atatūrk le alakasi kalmayan.Hdpk nin destekciisi Chpk dir.Annelerden ve milletten Allah razi olsun.biz bu pkk yi Allah izni ile bitiririz.

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