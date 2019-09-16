Devlet-millet el ele PKK’yı bitirir

Hasan Türkmen Ankara

HDP/PKK’ya karşı günlerdir eylem yaparak terör örgütünü bitirecek fitili ateşleyen cesur anaların ardından, Mehmetçiğin dağda darmaduman ettiği PKK’ya bir tokat da halktan ve aydınlardan geldi.

Gözyaşında boğulacak

PKK’nın sonunu milletin getireceğini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “Kürt dediğimizde, imanlı, vatanına, milletine bağlı insan akla gelir. Ancak bu teröristlerin, bu imansızların, bu millet düşmanlarının, Kürt halkının canına kast etmesi, insanların evlatlarını dağa kaçırması, o yöredeki insanlarımızı korkutup, ürkütmüştü. Şimdi geldiğimiz noktada halkımız, PKK’dan korkmuyor, onları korkutuyor. Dolayısıyla bu vahşet örgütünün sonunu Allah’ın izniyle bu millet, Kürtler ve Kürt anaları getirecek. Bunun ucu görülmüştür. Siyasi zeminde PKK’yı temsil edenlerin, onlarla ittifak edenlerin şu anda korktuğu hakikat bu! Anaların gözyaşı onları boğacak. Bugüne kadarki zulümlerinin altında ezilecek, yok olacaklar.”

Halk bitirmekte kararlı

Türkiye’nin zor zamanlarda doğusu ve batısıyla bir bütün olduğunu ifade eden Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, şunları söyledi: “Can çekişen PKK terör örgütü, Diyarbakır annelerinin de HDP önünde eylem yapmasıyla adeta neye uğradığını şaşırdı. Kulp’taki saldırıyla ‘biz burdayız’ mesajı vererek, annelere destek vermek için başka şehirden gelen insanları korkutmak istediler. Ama bölge halkı, bu saldırıya karşı hemen bir reaksiyon göstererek, terör örgütüne ‘Siz bitme, tükenme noktasına geldiniz’ mesajları verdi. ‘Türk-Kürt kardeştir’, ‘PKK bizim temsilcimiz değildir’ gibi çok önemli pankartlar açıldı. Bu da gösteriyor ki, Türkiye zor zamanlarda Doğusu ve Batısıyla bir bütün olabiliyor. Yaşlı, çocuk, genç herkes PKK’ya lanet okudu. Bu silahlı mücadelenin de çok ötesindedir. Halkın, PKK’ya karşı kararlılığı çok önemli. Devletin de gücünü hissettirdiğinin göstergesi.”

Geçici bir tepki olmasın!

Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan ise, şunları ifade etti: “Son yaşanan şeyler, hiçbir insanın kabul edeceği şeyler değil. Orada insanların canı yanıyor. Savaşla sonuç alınamayacağı aşikar. Halkın PKK’ya karşı tepkisi çok önemli. Bu tepkiyi akıllı bir düzlemde toplumsal barışı sağlayacak adımlar atılırsa PKK iyice köşeye sıkışır. 40 yıldır bu tür olaylarla karşı karşıya kalan bir halk var. PKK’ya katılanlar ile kan bağı olanlar var. İdeolojik bir bağ oluşmuş. O yüzden öncelikle buna göre davranmamız gerekiyor. Devletin son yıllardaki politikaları oldukça umut verici. Kalıcı olacak adımları da atması gerekiyor.”