Devlet-millet el ele, CHP'liler fotoğraf peşinde!

Terör örgütü PKK’nın çıkardığı orman yangınlarını söndürmek için başlatılan seferberlik devam ediyor. Polisinden itfaiyecisine, köylülerden gönüllülere toplumun her kesiminden oluşturulan ekipler yangınları söndürmek için canhıraş mücadele ediyor.

Milletçe seferberlik sürerken bazı belediye başkanlarının yangın alanlarından sürekli kendi fotoğraf ve videolarını yayınlamaları dikkat çekti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık korku ve panik söylemlerinde bulundu. 39 ilde toplamda 160 farklı yangın söndürülürken Tokat, hiçbir yardımın Milas’a ulaşmadığını iddia etti. Tokat’ın paylaşımlarına sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tepki geldi.

Belediye Başkanı Tokat yaptığı paylaşımlarda, “İçim yanıyor… Yüreğim kanıyor…”, “Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin…”, “Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz.”, “Uyarılarımıza kulak asılmamasının sonucunu içimiz kan ağlayarak izliyoruz.”, “Eyvah… Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi… Sinirimden ağlayacağım…”, “Saat 05:58 Ortalık aydınlanmak üzere… Arkamda Milas yangını; tam karşımda Marmaris’in tüten dumanları…” gibi ifadeleri kendi fotoğrafıyla paylaştı.

Aydınlık'ın aktardığına göre, Twitter’da çok sayıda kullanıcı Muhammet Tokat’a tepki göstererek şunları söylediler:

-“Adamlar gece gündüz çalışıyorlar. Hala tenkit etmek de ayıp artık.”

-“PKK orman yakıyor. Devlet ve millet seferber oluyor. Jandarma, köylü, itfaiye savaşıyor. Bu belediye başkanları da izliyor.”

-“Başkan şu poz verme olaylarını bıraksanız mı?”

-“Burada 'duyar kasacağına' git yangınla savaş. Attığın tivit kadar kovayla su atsan bir bölgede yangın sönerdi. İşiniz gücünüz lafazanlık. Ayıp.”

-“İçi yanan adam poz verip özel fotoğrafçısına fotoğraf çektirmez. Bırakın bu artistliği de işinizi yapın. Oranın başkanısınız devlet yardım etmiyor diye oturup ağlayacaksanız bırakın zorluklarla mücadele edebilecek biri yönetsin!”

-“Düşünsenize kurtuluş savaşı başlamış Atatürk bu kadar düşmanı yenemeyiz topumuz tüfeğimiz yok diye oturmuş düşmanı izliyor askerlerine ve halka da kahroluyorum ülkem elden gidiyor diyor. Atatürk öyle yapsa Atatürk olur muydu?”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter hesabından yayınladığı videoda “Gündoğmuş'tayız şu anda. Arka tarafta gördüğünüz gibi yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum, yanıyor insanlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da paylaştığı görselde, “Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu.” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yaptığı paylaşımda yeterli hava desteği göremediklerini iddia ettiği bir video yayınladı. AA’nın haberine göre ise Marmaris, Menteşe ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına 13 helikopter ve 6 uçakla havadan müdahale ediliyor.