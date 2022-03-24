Devlet memur alımları nereden takip edilir? Kamu alım iş ilanları:

Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aransa da kamu kurumları bazı durumlarda İŞKUR üzerinden de alım yapıyor. Kamu personel alımı ilanları 2022 yılında vatandaşlar için büyük önem teşkil ediyor. Sosyal hakların ve maaş durumunu daha iyi olması bakımından kamu kurumlarına işbaşvurularında yoğun talep söz konusu oluyor. Devlet memuru olmak isteyenler, KPSS sınavına katılarak kamu iş ilanlarına başvuruda bulunuyor. İşte, kamu memur, işçi alımı ilanları...

Kamu alımı iş ilanlar nereden yayınlanıyor?

Devlet memuru ilanları İŞKUR, ÖSYM ve kurumların resmi internet sitelerinden yapılıyor. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr web sitesindeki 'Kamu Memur Alımı', 'Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı' ve 'Açık İş İlanları' başlıkları altında devlet kurumlarında ve il-ilçe belediyeleri, kadrolarında ihtiyaç duyulan personel alımı için iş ilanları yayınlıyor. Öte yandan akademik kadrolara alımlar ilan.gov.tr adresinden yapılıyor. Kamu iş ilanları Resmi Gazete Basın İlan Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Nisan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapası (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinen de yayınlanmakta.

Kariyer Kapısı kamu iş ilanları

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