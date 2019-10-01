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Devlet lojmanları ne zaman satılacak? Devlet lojmanları satış tarihi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış yapılacak. Söz konusu lojman satışının ne zaman yapılacağı ise vatandaşlarca merak konusu oldu. Peki, devlet lojmanları ne zaman satılacak? İşte devlet lojmanlarının satış tarihi...

01 Ekim 2019 Salı 17:33
Devlet lojmanları ne zaman satılacak? Devlet lojmanları satış tarihi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış yapılacak. Söz konusu lojman satışının ne zaman yapılacağı ise vatandaşlarca merak konusu oldu. Peki, devlet lojmanları ne zaman satılacak? İşte devlet lojmanlarının satış tarihi...

Devlet lojmanları satılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik yaptı. Kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar satışa çıkacak.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulduktan sonra satışa konu edilebilecek. Üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılabilecek.

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı sağlandıktan sonra lojmanlar ihale ile satışa sunulacak. Öncelikli alım hakkı içinde oturan memura verilecek. Bununla birlikte yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde kamu konutu ivedilikle tekrar ihaleye çıkarılacak.

İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanacak. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilecek.

Ödemelerde taksit imkanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi.

Öncelikli alım hakkı sahibi olanlar ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilecek. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanacak. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.

Devlet lojmanları ne zaman satılacak?

Memurun oturduğu konutu satın almak istememesi halinde kamu konutu, ihalede en yüksek teklifi veren istekliye, peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 2 yıla kadar taksitle satılacak.

Bu kapsamda, yaklaşık 33 bin kamu konutunun kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk etapta kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan 5 bin konutun satış ihalesi yapılacak.

Satış ihalelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuya dair tarih bilgisi belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 17:33
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