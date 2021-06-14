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Ekonomi Devlet koruması altında yetişen 55 bin 205 gence istihdam
Ekonomi

Devlet koruması altında yetişen 55 bin 205 gence istihdam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet koruması altında yetişen gençlere kurum sonrasında da çok yönlü destek sunduklarını bu kapsamda 55.205 genci kamuda istihdam ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:33:00 -
Devlet koruması altında yetişen 55 bin 205 gence istihdam

 Yeni akit  Ankara 

Devlet korumasında yetişen gençlere sunulan hizmetin kariyer planlamasından istihdama, çalışma hayatı eğitiminden rehberlik hizmetine kadar çok geniş bir yelpazede olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Gençlerimizin hayata uyum sağlamaları için hem korumamız altındayken hem de sonrasında her türlü imkânı seferber ediyoruz” dedi.

Niteliklerine uygun alanlara atanıyorlar

Koruma altındaki gençlerin kendi niteliklerine uygun işlerde çalışabilmesi için yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Artık kamu kurum ve kuruluşlarına mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atamaları gerçekleştiriliyor. Gençlerimiz daha nitelikli ve kendilerine uygun görevleri layıkıyla yerine getiriyorlar” diye konuştu. Gençlerin aynı zamanda özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için her türlü desteği sunduklarının altını çizen Bakan Yanık, Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması ile 5.964 gencin istihdam edildiğini bildirdi. Bakan Yanık, çeşitli nedenlerle sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler için İş Hayatına Uyum Seminerleri düzenlediklerini belirterek, “İlk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayacak gençlerimize hak ve sorumluluklarını anlatarak, iş hayatına bilinçli bir şekilde başlamalarını hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kariyer planlamalarına ortak olunuyor

Bakan Yanık, koruma altındaki çocukların kariyer planlamalarına da ortak olduklarını ifade etti.  Yanık, henüz kurum bakımı devam ederken yaşam becerileri ile çalışma hayatı ve hukuk konularında eğitimler verdiklerini belirtti.  Diğer yandan, İŞKUR aracılığıyla meslek danışmanlığı eğitimi verildiğinden bahseden Bakan Yanık şunları söyledi: “Koruma ve bakım altında bulunan 13-15 ve 16-18 yaş aralığındaki çocuklarımızın daha iyi bir gelecek kurması için bu tür eğitimler veriyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlenen çalışmalar ile 1.650 çocuğumuz kariyer planlamasını gerçekleştirdi. Buna ek olarak mesleki ilgi, beceri ve yeteneklerinin desteklenip geliştirilmesini sağlıyoruz. Çocuklarımız beceri ve yeteneklerine göre mesleki kurslara yönlendiriliyor.”

Gençlerimizi kurum sonrasında da yalnız bırakmıyoruz

Sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlere destek olmak için ayrıca kurum bakımından ayrılanlara ‘Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik’ desteğinin de olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Meslek elemanlarımız gençlerimizin karşılaştıkları sorunların çözümü için onlarla irtibatı sürdürüyor. Barınma desteği ve sosyal ekonomik destek kapsamında onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Gençlerimizi kurum sonrasında da yalnız bırakmıyoruz. Her zaman onların yanındayız” dedi.

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