Devlet hizmetlerinin yüzde 86’sı e-devlet’te

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla başlatılan bürokrasiyle mücadele için devlet hizmetlerinin e-Devlet’e entegrasyonunda önemli mesafe alındı.

Başbakanlık Müsteşarlığı, 65. Hükümet’in göreve gelmesiyle birlikte “bürokrasinin belini kırmak” için yoğun mesai harcadı.

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’ın başkanlığında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve TÜRKSAT’la yapılan çalışmalar sonucunda bürokrasinin azaltılması konusunda önemli mesafe alındı.

KAPI KAPI GEZME DÖNEMİ BİTTİ

Vatandaşın bürokrasiye ilişkin şikayetlerine değinen Oktay, “İnsanlarımız devletten hizmet alacağı zaman ‘Bana şunu getir, şu belgeyi getir’ gibi kendisine belge toplattırılması ve kapı kapı dolaştırılmasından şikayetçi. Bakanlar Kurulumuz, sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Başbakanımızın nezdinde sürekli çalışıyor bu konuyu. Biz de etkin koordinasyon için müsteşarlarımızla bu konuda güzel bir çalışma yaptık” diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “obez, hantal ve çalışmayan bürokrasi" diye ifade ettiği yapının ne olduğunu görmek için de bir çalışma başlattıklarını aktardı. Bakanlar Kurulunun bilgisi, onayı ve talimatı çerçevesinde bu zamana kadar yapılan çalışmaları durdurduklarını ve yeniden gözden geçirdiklerini dile getiren Oktay, “Katma değer sağlamayan hangi hizmet veya ürün varsa kamu olarak bunu belirleyelim ve yok edelim dedik” diye konuştu.

Bu çalışmanın muhteşem sonuçlar verdiğini anlatan Oktay, “Çalışmalar sonucu devletin vatandaşa verdiği hizmet sayısının yaklaşık 12 bin olduğunu gördük. Bu 12 bin hizmetin olması için de vatandaştan 42 bin belge istediğimizi gördük. Bürokrasi diyoruz ya işte bu. Kimi atarsanız atayın, biraz farklı çalışırsa ayrışır ama biraz sonra bürokrasinin çarkları arasında kayboluyor. Bu, bireyden ziyade sistemsel sorun. Devletin iş dünyasına verdiği hizmet sayısı yaklaşık 6 bin civarında. Devletin kendisine, kamudan kamuya verdiği hizmet sayısı yaklaşık 9-10 bin civarında. Devlet, toplamda 27 bin hizmet veriyor, üretiyor. Şimdi obez dediğimiz yapı bu. Azaltmaya başladık. 12 bin hizmet önce 6 bine indi, sonra 3 bine indi. Derken en son 2 bine kadar indirgedik bunu. Aynı şekilde iş dünyasında o kadar azaldı. Yüzde 70-80 oranında azalttık bunu. Kamunun kamuya verdiği hizmet aynı şekilde azaldı” dedi.

Müsteşar Oktay, “Şu an itibarıyla devletin vatandaşa verdiği hizmetleri yüzde 86 oranında e-Devlet’e entegre ettik. Bu oran devletin, devlete verdiği hizmette yüzde 72. Devletin iş dünyasına verdiği hizmette ise yüzde 82’yi tamamlamış olacağız. Yıl sonuna kadar yüzde 100’ünü tamamlıyor olacağız. Bundan sonra vatandaş her türlü hizmetini e-Devlet üzerinden alacak” bilgisini paylaştı.

TEK KAPI DÖNEMİ

Vatandaşın, farklı sebeplerle e-devlet uygulamasını kullanmayıp, kamu kurumuna giderek yüz yüze hizmet alma talebine yönelik de yeni bir konsept üzerinde çalıştıklarını bildiren Oktay, şunları söyledi:

“O da ‘tek kapı’ diye ifade ettiğimiz, daha güzel bir isim vereceğimiz bir uygulama. Vatandaşın 50 kurumda işi olabilir, 50 kuruma gitmesine gerek yok. Gelsin tek bir kapıdan girsin.”