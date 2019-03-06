Devlet hastanesi sıra alma kaçta başlıyor 2019 | Devlet hastanesi poliklinik çalışma saatleri

Hastanelere randevu alarak bakınma isteyen vatandaşlar Devlet hastaneleri saat kaça kadar çalışıyor? Merakla araştırılan devlet hastanelerinin çalışma saatleri, birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Devlet hastanelerinden randevu alan vatandaşlar hastanelerin poliklinik servislerinen kaçta açılır, kaçta kapandığını merak ediyor. Devlet hastanesi poliklinik çalışma saatleri, devlet hastanesi sıra alma kaçta başlıyor, hastane poliklinikleri kaçta kapanıyor, hastane çalışma saatleri öğle arası kaçta? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019 haberlerinin detayları...

Hastalanan vatandaşlar MHRS online ya da ALO 182’den randevu alarak hastaneye gidiyor. Randevu alan vatandaşlar hastanelerin poliklinik servislerinen kaçta açılır, kaçta kapandığını merak ediyor. Son günlerde havaların bir soğuyup bir ısınmasıyla birlikte hastalıkların artışını da beraberinde getirmekte. Hastalanan vatandaşlar şifayı hastanelerde, doktorda ya da ilaçlarda arıyor. Çünkü vatandaş biliyor ki şifa için doktor da hastane de ilaçta bir sebepten ibaret. Her türlü ihtiyaçlarınızın karşılandığı gerek poliklinik, gerekse acil servisler eşliğinde devlet hastanelerinden yardım sağlayabilirsiniz. Peki Devlet hastaneleri sabah mesaiye kaçta başlıyor? Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019. Poliklinikler sabah saat kaçta hasta kabulüne başlıyor? İşte detaylar…

Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019

Devlet hastaneleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da girer ve 13:30’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00’da ise mesai bitmektedir. Devlet hastaneleri, acil servis hizmetleri hariç olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MHRS randevu girişi; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir. Türkiye”de uygulanmakta olan (MHRS), AB”nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir.