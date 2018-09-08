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Devlet eski Bakanı Reşat Doğru İYİ Parti'den istifa etti

MHP'den üç dönem Tokat milletvekilliği yapan Devlet eski Bakanı Reşat Doğru, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 21:55
Devlet eski Bakanı Reşat Doğru İYİ Parti'den istifa etti

MHP'de üç dönem Tokat milletvekilliği yapan ve 57. hükümet zamanında Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Reşat Doğru, sosyal medya hesabından İYİ Parti'deki görevlerinden ve üyelikten istifa ettiğini duyurdu.

Reşat Doğru, İYİ Parti'de Merkez Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Doğru, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti üyeliğinden ve bütün görevlerinden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine. Ne Mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 21:55
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