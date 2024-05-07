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Gündem ‘Devlet döner kuponu versin’
Gündem

‘Devlet döner kuponu versin’

Yeniakit Publisher
2024-05-07 07:27:00 -
‘Devlet döner kuponu versin’

Almanya’da döner bir numaralı gündem maddesi oldu. Fiyatı tavan yapan döner için Sol Partili Kathrin Gebel’den de ilginç bir öneri geldi. Gebel, “Devlet herkese üç euroluk kupon versin” dedi

Almanya'da yılda 1,3 milyar adet tüketildiği ifade edilen döner, ülkenin bir numaralı gündemi oldu. Enerji krizinden sonra fiyatı yükselen döner, protestolarda öne çıktı. Başbakan Olaf Scholz'dan defalarca döner fiyatlarını aşağıya çekmesi istendi. Federal Meclis'te bütçe konuşmaları sırasında gündeme geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye seyahatinde yanına döner aldı.

4 MİLYAR EURO DESTEK İSTEDİ

Sosyal medyada fiyatının düşmesi için şarkılar da yapılan döner için şimdi devlet yardımı gündeme geldi. Sol Parti'nin yürütme kurulu üyesi ve gençlik politikası sözcüsü Kathrin Gebel, ülkede yılda 1,3 milyar döner tüketildiğine işaret edip dönere devletin üç euroluk kuponla destek olmasını talep etti. Devlet kasasından 4 milyar euro çıkacağını söyleyen Gebel, böylece döner fiyatının aşağıya çekileceğini belirtti.

HERKESE DÖNER KUPONU

Döner fiyatının 8,5 euroya kadar yükseldiğini söyleyen Gebel, ekmek arası dönerin 4 euro 90 sentten fazla olmaması gerektiğini belirtti. Sol Partili politikacı, "Hükümet bir önlem almazsa, döner fiyatları yükselmeye devam edecek. Ülkede yaşayan herkese haftada bir döner kuponu verilmeli. Öğrenciler döneri 2 euro 50 sent ödeyerek alabilmeli" dedi. Dönerciler de bu talebin uygun olabileceğini dile getirdi.

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