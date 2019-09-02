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"Devlet dili olarak Kazak dilinin rolü güçlendirilecek"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev:- "Devlet dili olarak Kazak dilinin rolü güçlendirilecektir. Kazakçanın halklar arası dil haline geleceğine inanıyorum ancak böyle bir statüye ulaşmak için birlikte çalışmalıyız"

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:36
"Devlet dili olarak Kazak dilinin rolü güçlendirilecek"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakçanın rolünün güçlendirileceğini söyledi.

Tokayev, parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin yeni yasama dönemi ilk ortak toplantısında halka hitap etti.

Halkın tüm yapıcı isteklerine hızlı ve etkin şekilde cevap veren, dinleyen iktidar anlayışını uygulamayı hedeflediklerini belirten Tokayev, toplum ile iktidar arasındaki diyalog sayesinde uyumlu devlet inşa etmenin mümkün olduğunu, bu nedenle sivil toplumu destelemek ve güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

Tokayev, "Toplumu endişelendiren temel sorunlar sokakta değil parlamentoda ve sivil toplum diyaloğu çerçevesinde tartışılmalı ve çözüme kavuşturulmalı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı olarak çok partili sistemin geliştirilmesini destekleyeceğine dikkati çeken Tokayev, toplumsal diyaloğun sağlanması ve halkın ihtiyaçlarına hızlı cevap vermenin devlet kurumlarının temel önceliği olduğunu kaydetti.

Mitinglerle ilgili yasanın geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, "Anayasaya uygun olarak vatandaşlarımız özgürce kendini ifade etme hakkında sahip. Eğer barışçıl eylemler kanun ihlali ve vatandaşların huzurunu bozmayı hedeflemiyor ise kanunda belirlenen kurallara göre eylemlerin yapılmasına izin verilmeli, bunun için özel yerler tahsis edilmeli. Anayasaya aykırı her hareket çağrısı kanun çerçevesinde bastırılacaktır." şeklinde konuştu.

Tokayev, toplumsal uyumun güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, devleti oluşturulan millet olan Kazak halkının rolünü güçlendirerek etnik gruplar ve dinler arası uyumu koruyacaklarını dile getirdi.

Ülkede yaşayan etnik grupların ana dili ve kültürünü geliştirilmeleri için şartlar oluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Tokayev, "Devlet dili olarak Kazak dilinin rolü güçlendirilecektir. Kazakçanın halklar arası dil haline geleceğine inanıyorum ancak böyle bir statüye ulaşmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, aktif sivil toplum oluşturmak için sivil toplum kuruluşlarının statüsünü güçlendirmek gerektiğini vurgulayarak, sivil toplumu geliştirme 2025 konseptinin oluşturulması ve kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülke arsalarının yabancılara satılmayacağını kaydeden Tokayev, "Bizim arsalar yabancılara satılmayacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. Bu konuyla ilgili tahminlere son vermek gerek. Arsaları etkin kullanmak hedefimiz. Devletten bedava arsa alanlar onları çalıştırmıyor. Kullanılmayan tarım arsalarını geri almaya başlamak gerek. Arsa ortak zenginliğimiz ve onlar üzerinde çalışanlara ait olmalı." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:36
  1. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

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