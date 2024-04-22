Devlet devreye giriyor: Asgari ücrete özel formül!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir düzenleme olmayacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası 16 milyon asgari ücret çalışanı büyük üzüntü yaşarken, müjde Ankara kulislerinden yankılandı.

ASGARİ ÜCRETE ÖZEL FORMÜL

Kulis kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'n asgari ücret kararı sonrası devreye girdiği ve ekonomi yönetimine asgari ücret için özel bir formül geliştirin dediği öğrenildi. Asgari ücret komisyonunun kurulmayacağına kesin gözüyle bakan kaynaklar formülün devlet desteği olabileceği üstünde durdu.

ASGARİ ÜCRETE EK 2.000 TL DEVLET DESTEĞİ

Aktarılan bilgiye göre emekli maaşlarına yapılacak oran bazında asgari ücretin destekleneceği bildirilirken, 4 bin TL emekli zammına karşın devletin 2 bin TL asgari ücret destek ödemesi yapacağı iletildi.

Kabine toplantısı sonrası emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete herhangi bir ara zam, toplantı düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRETLİYE ULAŞIM VE GIDA DESTEĞİ

Öte yandan sosyal devlet kapsamında vatandaşlarının yanında olmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, asgari ücretli çalışanlar için ulaşım ve gıda destek paketlerini de devreye sokmaya hazırlanıyor.

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Kulis kaynaklarına göre vatandaşların asgari ücretle çalıştığını tebliğ etmesi durumunda indirimli ulaşım ve gıda destek kartları ile desteklenmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR MAYIN BAŞINDA BAŞLAYACAK

Ekonomi yönetim kurulunun çalışmalara mayın ayının başı itibarıyla başlayacağını belirten kulis kaynakları, emekli maaşının netlik kazanmasıyla birlikte asgari ücret rakamlarına devlet desteğini ve söz konusu ek formüllerle vatandaşın üzerindeki yükü hafifleteceğini iddia etti.

2024 ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?

2024 Ocak ayında güncellenen asgari ücret net asgari ücret 17.002 TL brüt ücret ise 20 bin 2 TL oldu. Asgari ücret döviz bazlı tarihinde ilk kez 570 doları buldu.