Devlet destekleri hayvancılıkta Malatya’yı deprem öncesinden daha yukarı taşıdı

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştiricilerin ve çiftçilerin üretime devam edebilmeleri için çeşitli destekler verdiğini, Malatya’da 1900 ton tohum, 3 bin 500 ton kaba yem, 440 ton şeker, 117 milyon lira nakdi yem yardımı ile sıvat ve çadır gibi çiftçi ile yetiştiricilerin ihtiyaç duyduğu ne varsa karşılandığını söyledi.

1 yılda yaralar sarıldı

Akar, “Göçük altında kalarak telef olan hayvanlar, Cumhurbaşkanı’mızın kararları doğrultusunda ayni olarak karşılandı. Bu kapsamda 3 bin 249 küçükbaş ile 550 büyükbaş hayvan dağıtıldı. Deprem sürecinde bazı yetiştiricilerimiz çeşitli sıkıntılar nedeniyle hayvanlarını elden çıkardı. Şu an hayvan varlığımız deprem sürecinin üzerinde, insanlarımız hayvancılık ve bitkisel üretim faaliyetlerine devam ediyor. Depremden önce büyükbaş sayısı 179 bindi şu an 182 bin. Küçükbaş hayvan sayımız ise 386 bin. Büyükbaş hayvanda 3 bin, küçükbaş hayvanda ise 5 bin civarında artış var “ ifadelerini kullandı.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılgın ise “İlçemize bağlı 39 mahalle ile merkezdeki üreticilerimizin tüm kayıpları, küçükbaş ve büyükbaş ile arıcılık noktasında karşılandı. Ahırı yıkılan yaklaşık 600 yetiştiricimize çadır verildi. Ayni yem yardımları ulaştırıldı. Bir yılda yetiştiricilerimizin yaraların sardık” dedi.