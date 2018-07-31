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Devlet destekledi hayaller gerçek oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürü Orhan Sarı, genç çiftçilere sağlanan 30 bin TL hibe desteğin büyük ilgi gördüğünü, 448 projenin desteklendiğini söyledi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:00
Devlet destekledi hayaller gerçek oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, genç çiftçilerin projelerine 30 bin lira hibe desteği sağlanmasını öngören “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı” Çorum’da da yoğun ilgi görüyor. Önceki yıllarda 448 çiftçinin projesinin desteklendiği kentte, bu yıl 2 bin 900 proje için başvuru yapıldı ve bunlardan 235’i desteklenmeye değer görüldü. Hibe destek almaya hak kazanan gençlerle sözleşme imzalandı. Programın hem 18-40 yaş grubundaki genç nüfusun köye dönüşünün teşvik edilmesi hem de tarımsal üretime katkı sağlanması hedefi doğrultusunda söz konusu 235 proje için 7 milyon lira hibe destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürü Orhan Sarı, yaptığı açıklamada, programa başvuruların her geçen yıl arttığını söyledi. Uygun bulunan her bir proje için 30 bin lira hibe destek sağlandığını belirten Sarı, “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı” ile kırsal nüfusu yerinde tutmanın ve buralarda yaşayan vatandaşların gelir getirici faaliyetlerini artırmanın hedeflediğini ifade etti.

Sarı, “Bakanlığımızın belirlediği birtakım kriterler ve bu kriterlere göre puanlama sistemi var. Örneğin kişinin şehir merkezine olan uzaklığı, köy nüfusu, çiftçinin kadın olması, şehit ve gazi yakını olması, tarımsal eğitim kurslarına katılmış olması gibi kriterlere göre en yüksek puanı alan çiftçilerimiz hibe desteği almaya hak kazanıyor” dedi.

“Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği” projesiyle hibe almaya hak kazanan 24 yaşındaki Ceren Göçmen, 15 dönümlük arazide yem bitkisi üretimine başlamak için sözleşme imzaladı.

Üniversitede psikoloji okuduğunu ancak tarımsal üretim yapmak istediğini söyleyen Göçmen, “Eğitimini gördüğüm alanla hiçbir ilgisi olmamasına karşın tarım sektöründe faaliyet göstermek istedim. Bu alanda hiçbir tecrübem yok ancak babamın yardımıyla başarılı olacağıma inanıyorum. Ülkemizde hayvanlar için yem ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu nedenle yem bitkisi yetiştiriciliğini tercih ettim” dedi.

Göçmen, aldığı desteği en iyi şekilde kullanarak gelecekte çok daha büyük alanlarda tarımsal üretim yapmak istediğini kaydetti.

Merkeze bağlı Düvenci köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Ayşe Duran da “Benim birkaç tane büyükbaş hayvanım vardı. Şimdi devlet bana 30 bin lira hibe veriyor. Bu parayla yeni hayvanlar alıp süt ve süt ürünleri üretimimi artıracağım. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:00
  1. Çorum
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı”

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