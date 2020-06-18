Devlet desteği nasıl alınır? Devlet desteği nereden alınır?

Özel sektörde devlet desteği almak isteyen işverenlerle ilgili olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Devlet desteği almak isteyen işverenlerin devlet korumasında yetişen ve kurum bakımından ayrılan gençleri çalıştırmalarının yeterli olduğunu belirten Bakan Selçuk, corona virüs salgını ile mücadele sürecinde daha yoğun bir şekilde bu gençleri takip ettiklerini belirterek şu ana kadar yaklaşık 1000 gence maddi destek sağlandığını ve özel sektörde istihdamlarının desteklendiğini aktardı.

Aile Bakanlığından gençlere istihdam müjdesi

Kurum bakımından ayrılan gençlerin il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birimleri aracılığıyla desteklendiğini, ev ve iş yerlerinde sık sık ziyaret edildiklerini belirten Bakan Selçuk, "Devlet olarak elimiz hep çocuklarımızın üzerinde olacak. Biz onların her daim hamisiyiz. Koronavirüsle mücadele sürecinde de devlet koruması altındayken reşit olarak kuruluşlarımızdan ayrılan ancak çeşitli nedenlerle henüz istihdam edilmeyen gençlerimizin durumunu önceleyerek bir çalışma yaptık." dedi.

Gençleri istihdam edenlere 5 yıl süreyle devlet desteği veriliyor. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde koruma altına alınan ve sosyal hizmet modellerinden yararlanarak reşit olan gençler, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince kamuda istihdam ediliyor. Gençlerin özel sektörde çalıştırılmalarını teşvik etmek amacıyla da işverenlere özel destekler sunuluyor. Bu kapsamda malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve Genel Sağlık Sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı gencin işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımları

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