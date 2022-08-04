Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı: Yunus Arıncı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yunus Arıncı biyografisi

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı. Peki Yunus Arıncı kimdir, nereli kaç yaşında? Yunus Arıncı hangi görevlerde bulundu, hangi kurumda çalıştı? İşte Devlet Denetleme Kurumu başkanı Yunus Arıncı'nın hayatı, biyografisi, özgeçmişi:

Yunus Arıncı kimdir, nereli?

Yunus Arıncı, 20 Mart 1975 tarihinde Ordu Kumru’da doğdu. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesi'ni tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı. İkinci üniversite olarak da 2019 yılında Sosyoloji eğitimini tamamladı.

Yunus Arıncı hangi görevlerde bulundu, nerede çalıştı?

1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı ve 2015 yılına dek bu görevi sürdürdü. 2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak görev aldı. 13 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atandı ve halen bu görevi yürütmektedir.

Borsa İstanbul'un 31 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.