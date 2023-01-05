Devlet dairesinde şerefsizlik! Savunması ise daha rezil

Mersin Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve istihbarat Şube Müdürü Cihan Çelik'in aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz fotoğrafları çıktı.

Devlet dairesindeki şerefsizlikle ilgili konuşan Çelik "Gürbulak Bölge Müdürlüğü için adım geçti, bu fotoğraflar tekrar servis edildi, asıl mesele başka; kaçak malını yakalattığım kişi (M.K.) odama geldi 'Artık bel altı vuracağız' dedi, bunun için şahitlerim var" iddiasında bulundu.

Çelik, İzmir görevi sırasında tanıştığı Y.E. ile ahlaksız bir birliktelik yaşamaya başladı. Ardından Mersin'de göreve başlayan Çelik, kendi ifadesine göre; başarılı kaçakçılık operasyonlarına imza attı.

Cihan Çelik, Saygı Öztürk'ün 2 Ağustos 2021 tarihli yazısında yer alan "Asma Kilit" operasyonunu kendilerinin yaptığını ifade etti.

Çelik açıklamasının devamında; "Bu operasyonda, asma kilit olduğu söylenen konteynırlarda güneş gözlüğü ve saat gibi malzemeler çıktı, durumdan rahatsız olan, kaçak malın sahibi beni görevden aldırtmak istedi, bana gelip 'Müdürüm senin burada çalışmanı ben de dâhil kimse istemiyor, seni görevden aldırmak için bakanlığa 100 bin Dolar teklif ettik olmadı, bundan sonra bel altı vuracağız' dedi" iddiasında bulundu.

"Bu durumu eşim, çocuklarım, çalıştığım kurum ve bakan yardımcısı biliyor"

Şerefsizlikle ilgili utanmadan açıklama yapan Çelik sözlerine şöyle devam etti:

Bu kişi benim dini nikahlı eşim, o dönemde ilk eşimle boşanma aşamasındaydım. Bu durumu eşim, çocuklarım, çalıştığım kurum ve bakan yardımcısı biliyor"