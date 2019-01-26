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Devlet Çoksesli Korosu TENSO üyesi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Avrupa'nın en seçkin korolarını bir araya getiren TENSO'ya kabul edildi

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:37
Devlet Çoksesli Korosu TENSO üyesi oldu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Avrupa Profesyonel Korolar Birliğinin (TENSO) üyesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronun Avrupa'nın en seçkin korolarını bir araya getiren TENSO'ya kabul edilerek 19. üyesi olduğu bildirildi. Avrupa'nın tanınmış birçok şef ve bestecisiyle de projeler üreten ve uluslararası faaliyetleriyle de Türkiye'yi en üst düzeyde temsil eden koronun dünyaca takdir gören başarılarının kendisine TENSO üyeliğini getirdiği vurgulandı.

Devlet Çoksesli Korosunun bundan sonra RIAS Kammerchor (Berlin), Estonya Filarmonik Oda Korosu (Tallinn), Nederlands Kamerkoor (Amsterdam) ve Letonya Radyo Korosu (Riga) gibi seçkin korolar arasında anılacağı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 1988'den bu yana faaliyet gösteren koronun, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, İsrail ve Güney Kore gibi çok sayıda ülkede performans sergilediği aktarıldı.

Türkiye'nin tüm devlet senfoni orkestralarıyla her sezon konserler veren koronun, aynı zamanda a capella projeleri ile de dikkat çektiği belirtildi.

- Koronun kuruluşu ve konserleri

Hikmet Şimşek tarafından kurulan Devlet Çoksesli Korosu, Walter Strauss, Ahter Destan, İbrahim Yazıcı ve Cemi'i Can Deliorman'la çalıştı, birçok değerli orkestra şefiyle konserler verdi.

Koro, 2017'den itibaren Burak Onur Erdem ile çalışmalarını sürdürüyor. 2015'de Avrupa Korolar Federasyonu yönetim kuruluna seçilen ilk Türk olan Erdem, geçen yıl da Avrupa kıtasını temsilen Dünya Korolar Federasyonunun yönetim kuruluna atandı.

Türkiye'nin birçok şehrinde binden fazla konser veren koro, ilk konserini 1989'da Ahmed Adnan Saygun yönetiminde gerçekleştirdi. 2010'da Donizetti Ödülleri kapsamında "Yılın Korosu" ödülüne layık görülen koro, Avrupalı müzik eleştirmenlerince "Cennetten Gelen Sesler" olarak nitelendiriliyor.

Çekirdek repertuvarı senfonik eserlerden ve a capella koro edebiyatından oluşan koro, bugüne kadar Carl Orff-Carmina Burana, Mozart-Requiem, Ahmed Adnan Saygun-Yunus Emre Oratoryosu, Fazıl Say-Nazım Oratoryosu, Muammer Sun-Kurtuluş Film Müzikleri gibi birçok albüm kaydına imza attı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:37
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