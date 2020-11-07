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Dünya Devlet başkanından şaşırtan talimat: Kendi vatandaşlarını bile ülkeye almıyor
Dünya

Devlet başkanından şaşırtan talimat: Kendi vatandaşlarını bile ülkeye almıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, birçok Avrupa ülkesi gibi koronavirüs salgını nedeniyle kara sınırlarının kapatılması talimatını verdi. Ancak Lukaşenko, diğer ülkelerden farklı olarak güvenlik güçlerine kendi vatandaşlarının dahi girişine izin verilmemesi talimatını verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 08:33:00 -
Devlet başkanından şaşırtan talimat: Kendi vatandaşlarını bile ülkeye almıyor

Koronavirüsle ilgili dün gerçekleştirilen bir hükümet toplantısında konuşan Lukaşenko, Belarus’un pasaportlarına bakılmaksızın kimseyi hudutlardan kabul etmeyeceğini açıkladı.

Lukaşenko, “Sınır birliklerine sadece yabancılara değil, ayrıca bu zorlu zamanlarda ülkeyi terk etmiş olan kurnaz Belarusluların girişlerine izin vermemeleri talimatı verdim. Virüsü buraya getirmelerine ihtiyacımız yok, hangi pasaporta sahip olduklarının bir önemi yok. Okumak ya da çalışmak için oralara gitmişlerse, bırakalım öyle yapsınlar” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko’dan doktorlara: Para uğruna ülkenizi terk ettiğiniz yerlerde kalın

Lukaşenko, daha önce de yurtdışında çalışmaya giden doktorların geri dönmesine izin verilmeyeceğini belirtmiş ve “Orada kalıp, uğruna ülkenizi terk ettiğiniz parayı daha fazla kazanın” demişti.

Toplantının ardından Belarus Sınır Kontrol Komitesi, salgın nedeniyle vatandaşlara ülkeden ayrılmama tavsiyesinde bulundu.

Anayasaya aykırı

Lukaşenko’nun vatandaşların ülkeye girişini yasaklama kararı Belarus Anayasası’nın 30. maddesine aykırı. Söz konusu maddede tüm vatandaşların ülke içinde özgürce yer değiştirme ve ikamet yerlerini seçme, hiçbir engellemeye maruz kalmaksızın ülkeden ayrılma ve dönme hakkı olduğu belirtiliyor. Herhangi bir kişinin vatandaşlığının bulunduğu ülkeye dönme hakkı ayrıca BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile de korunuyor.

Belarus salgın nedeniyle yabancılara sınırlarını ilk olarak 1 Kasım’da kapatmıştı. Tüm dünyanın salgının yayılmasını önlemek için kapılarını kapattığı baharda ise Belarus’taki işleyiş her zamanki gibi devam etmişti. Kara sınırları şu an herkese kapatılmışken, Minsk Uluslararası Havalimanı’na hala uçuş gerçekleştirilebiliyor.

‘Siyasi değil, tedbir amaçlı bir karar’

Lukaşenko’ya göre ise bu karar siyasi değil, Avrupa’da büyüyen salgına karşı bir tedbir.

Lukaşenko, “Batı’dan ülkemize girmeye çalışanlara sınırlarımızı kapattık, zira vaka sayısında muazzam bir artış görüyoruz. Sadece on binlerce, yüzbinlerce vaka olduğunu gösteren testlerden değil, gerçek hastalardan bahsediyorum, özellikle de komşumuz Polonya’daki vaka sayısından” ifadelerini kullandı.

Resmi rakamlara göre, Belarus’ta 103 bin 295 bin vaka tespit edildi, 998 kişi ise hayatını kaybetti.

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