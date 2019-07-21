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Devlet başkanı öldü mü? Haber alınamıyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdımuhammedov’dan yaklaşık 1 haftadır haber alınamıyor. Rus basını, Berdımuhammedov’un öldüğünü iddia etti.

21 Temmuz 2019 Pazar 22:22
Devlet başkanı öldü mü? Haber alınamıyor

15 Temmuz'da 'yeni kitabını yazmak üzere tatil çıktığı' duyurulan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdımuhammedov’dan haber alınamıyor. Rusya basınında öğleden sonra manşetlere çıkan 'flaş haber'de Berdımuhammedov'un öldüğü iddia edildi.

15 Temmuz'da "yeni kitabını yazmak üzere tatil çıktığı" duyurulan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdımuhammedov'dan, haber alınamıyor.

Öldüğü iddia edildi

Rusya basınında öğleden sonra manşetlere çıkan "flaş haber"de Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdımuhammedov'un öldüğü iddia edildi.

Haber, bölgeyi yakından takip eden siyasi analistlerden Aslan Rubayev'in Aşgabat'daki kaynaklarına dayandırıldı. Türkmen muhalif kaynaklar da aynı iddiayı gündeme taşıdı.

Ancak diğer yandan bir başka muhalif portal "Kroniki Türkenistana" ise, Türkmen liderin annesi Ogulabat Berdımuhammedeva'nın ağır hasta olarak Almanya'da tedavi gördüğünü, kendisinin de ziyaret için 12 Temmuz'da özel uçağıyla gizlice Almanya'ya gittiğini duyurdu.

Gurbangulı Berdımuhammedov'un nerede olduğuna dair 15 Temmuz'dan beri bir açıklama yapılmadı O tarihte "yeni kitabını yazmak üzere tatil çıktığı" duyurulmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 22:22
  1. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdımuhammedov

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