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Devlet Başkanı Melih Gökçek'e şeref madalyası yolladı

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’e şeref madalyası gönderdi.

15 Şubat 2019 Cuma 18:18
Devlet Başkanı Melih Gökçek'e şeref madalyası yolladı

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’e, Astana’nın kuruluşunun 20. Yılı dolayısıyla şeref madalyası gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’e, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından şeref madalyası gönderildi.

Melih Gökçek bu haberi Twitter hesabından duyurdu.

İşte Gökçek’in o paylaşımı…

Kazakistan devlet başkanı Sn Nursultan Nazarbayev Astana’nın kuruluşunun 20. Yılı dolayısıyla bana şeref madalyası göndermiş. Astana’nın 3. ve 10. Kuruluş törenlerine birlikte katılmıştık. Sn Nazarbayev’e teşekkürler... Yaşasın Türk/Kazak dostluğu..

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:18
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Nazarbayev

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