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Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesinde darbe yapmak için çalışma başlattığını söyledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:32
Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro AVN News'e yaptığı açıklamada "Venezüella'nın demokrasisini zayıflatmak ve ülkemizdeki anayasal, demokratik rejime karşı bir darbe yapmak amacıyla Beyaz Saray hazırlıklara başladı" dedi ve ilerleryen günlerde konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını söyledi.

Suikast girişimi başarılı olamamıştı

Venezüellalı yetkililer, ağustos başlarında Maduro'nun Caracas'ta katıldığı askeri geçit törenine suikast düzenlenmek istendiğini açıklamıştı. Dronelara patlayıcı yerleştirilerek gerçekleştirilmeye çalışan saldırı başarılı olmamıştı.

Maduro daha sonra ABD'nin, suikastı organize etmek için Kolombiya'ya talimat verdiğini iddia etmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:32
  1. Venezuela
  2. ABD darbe

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  • HanzoHanzo38 dk önce
    Sıra abd ye geliyor. Sen meraklanma aslan parçası. Zenci ve latinlerin kölesi olacakları günler yakın.
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