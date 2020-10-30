  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Devlet başkanı çok sert çıktı: Aşınızı satın alacak başka birini bulun
Dünya

Devlet başkanı çok sert çıktı: Aşınızı satın alacak başka birini bulun

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo'da klinik testi yapılan Çin'in koronavirüs aşı adayına ise sert çıkarak "Hükümet benim, para halkın, benim değil. Sizin aşınızı satın almayacağım. Aşınızı satın alacak başka birini bulun." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:30:00 -
Devlet başkanı çok sert çıktı: Aşınızı satın alacak başka birini bulun

Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgını kaynaklı ikinci dalgaya karşı yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsle mücadelede evde kalma önlemlerini eleştirdi.

Sokağa çıkma yasağına tepki

Bolsonaro, salgının ikinci dalgasını kontrol altına almak için ülkelerin yeniden sokağa çıkma yasağı gibi benzer tedbirlere başvurmasını "delilik" olarak nitelendirdi.

"Aşınızı satın alacak başka birini bulun"

Al Jazeera'nin haberine göre, Bolsonaro, Sao Paulo eyaletinde klinik teste tabi tutulan Çin'in koronavirüs aşı adayına karşı sert dille karşı çıktı.

Jair Bolsonaro, "Sevgili Sao Paulo Valisi (Joao Doria), heyecanını anlıyorum ama hiç kimse zorla bir aşı almayacak. Başka bir tane bul. Hükümet benim, para halkın, benim değil. Sizin aşınızı satın almayacağım. Aşınızı satın alacak başka birini bulun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...
Gündem

Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...

Kaçak elektrik kullanımının diğer illere göre yoğun olduğu Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’a elektrik sağlayan Dicle ..
Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi
Siyaset

Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmenin içeriğ..
Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özme..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay