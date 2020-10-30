Devlet başkanı çok sert çıktı: Aşınızı satın alacak başka birini bulun

Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgını kaynaklı ikinci dalgaya karşı yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsle mücadelede evde kalma önlemlerini eleştirdi.

Sokağa çıkma yasağına tepki

Bolsonaro, salgının ikinci dalgasını kontrol altına almak için ülkelerin yeniden sokağa çıkma yasağı gibi benzer tedbirlere başvurmasını "delilik" olarak nitelendirdi.

"Aşınızı satın alacak başka birini bulun"

Al Jazeera'nin haberine göre, Bolsonaro, Sao Paulo eyaletinde klinik teste tabi tutulan Çin'in koronavirüs aşı adayına karşı sert dille karşı çıktı.

Jair Bolsonaro, "Sevgili Sao Paulo Valisi (Joao Doria), heyecanını anlıyorum ama hiç kimse zorla bir aşı almayacak. Başka bir tane bul. Hükümet benim, para halkın, benim değil. Sizin aşınızı satın almayacağım. Aşınızı satın alacak başka birini bulun." ifadelerini kullandı.