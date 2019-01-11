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Devlet başkanı adayı ilanla eş arıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Adayı, eski Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı İgor Şevçenko kendisi için eş arama kampanyası başlattığını açıkladı.

11 Ocak 2019 Cuma 20:37
Devlet başkanı adayı ilanla eş arıyor!

Şevçenko, üzerinde "Devlet başkanının karısı olmak ister misin? İgor Şevçenko eş arıyor" diye yazan 'billboard'ın fotoğrafını Facebook sayfasından yayınladı.

Şevçenko'nun seçim kampanyası internet sitesinde, eş adaylarının kendileri hakkında bilgi girebilecekleri bir form da bulunuyor.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Merkez Seçim Komisyonu'na devlet başkanlığı adaylık başvurularının başladığı 31 Aralık'ta, seçim kampanyası da start aldı.

Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, şu ana kadar Ukrayna devlet başkanlığı için beş aday kayıt yaptırdı: Eski Çevre ve Doğal kaynaklar Bakanı İgor Şevçenko, sosyal demokratların lideri ve "Pyoter Poroşenko Blok"u üyesi Sergey Kaplin, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) eski başkanı ve Adalet Partisi Başkanı Valentin Nalivayçenko, Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovog ve Ukrayna Ulusal Yaşam ve Çevre Bilimleri Üniversitesi at yetiştiriciliği ve arıcılık bölümü profesörü Vitaly Skotsik.

Kamuoyu yoklamalarına göre, devlet başkanlığına aday olacağını daha önce açıklayan Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko son birkaç aydır önde görünüyor. Mevcut Devlet Başkanı Pyoter Poroşenko, ikinci dönem başkanlık için adaylığını henüz resmi olarak açıklamadı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:37
  1. Ukrayna
  2. Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko
  3. İgor Şevçenko
  4. Sergey Kaplin
  5. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU)
  6. Valentin Nalivayçenko

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