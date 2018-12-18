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'Devlet bakmıyor' diye çatıya çıktı, GBT'sine bakan polis şoke oldu

Bursa'da kaymakamlık binasına çıkarak intihara kalkışan İbrahim A.'nın 9 farklı şehirde 109 ayrı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

18 Aralık 2018 Salı 22:57
'Devlet bakmıyor' diye çatıya çıktı, GBT'sine bakan polis şoke oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaymakamlık binasının terasına çıkarak intihara kalkışan İbrahim A., 2 saat süren çabayla ikna edildi. İbrahim A.'nın, 109 farklı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaymakamlık binasından aşağıya sarktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde kaymakamlık binasına gelen İbrahim A. (35), yetkililere simitçi olduğunu ve devletin kendisine bakmadığını, borçları olduğunu söyledi. Yetkililerin, sıraya girip dilekçe doldurmasını istemesiyle öfkeye kapılan İbrahim A., kaymakamlık binasının terasına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı.

İkna edilerek indirildi

Vatandaşlar ve kaymakamlık çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın altına minder açarken, sağlık ekipleri hazır bekledi. İbrahim A., Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 saat sonra ikna edilerek indirildi.

109 ayrı dolandırıcılık olayından kaydı

İbrahim A.'nın 9 farklı şehirde 109 ayrı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu, simitçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan meraklı vatandaşlar, intihara kalkışan İbrahim A.'yı görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasıyla olayı görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşları polis uzaklaştırdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:57
  1. Kaymakamlık
  2. İtfaiye
  3. Kestel
  4. Polis
  5. Bursa
  6. HABERLER

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  • aliali1 sa önce
    Niye atlamamiski? kim bilir daha kac kisiye zarar verecek

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