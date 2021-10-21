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Gündem Devlet Bahçeli'ye cevap yetiştirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu yine suçüstü oldu!
Gündem

Devlet Bahçeli'ye cevap yetiştirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu yine suçüstü oldu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini şehir dışı ziyaretleri sebebi ile eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap verirken, İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı ile ilgili yaptığı açıklama ile suçüstü oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 20:54:00 -
Devlet Bahçeli'ye cevap yetiştirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu yine suçüstü oldu!

 yeniakit.com.tr 

2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyuna adaylığını alıştırmaya çalışırken diğer yandan da adı sık sık adaylık için konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehir gezilerini devam ettiriyor.

Bahçeli: Belediye başkanı neyin hazırlığı içinde?

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da miting düzenleyen ve Mine Kırıkkanat'ın 'Diyarbakır gezisi gayrıresmi cumhurbaşkanlığı adaylığı ilanıdır.' dediği İmamoğlu'nun bu hamleleri tartışma konusu olurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de rahatsızlığa neden olacak bir yorumda bulundu.

Bahçeli, CHP'li İmamoğlu için “Görev sahası İstanbul'la sınırlı bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir, neyin hazırlığı içindedir?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'ye cevabında kendisini ele verdi

Gümüşhane ve Elazığ'a da ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu ise Bahçeli'ye verdiği cevapta kendisini ele verdi.

CHP'li İBB Başkanı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İBB şirketi eski İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'yı öne sürerek, "İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane'de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi (Mustafa Canlı) üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. Kıymetli Genel Başkan, İBB’ye de 1,5 sene hizmet etmiş bir insanın adına, manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, bana bir tebrik telefonu açsaydı mutlu olurdum.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu suçüstü oldu

Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirisine cevabında, MHP'de siyaset yaparken, CHP+İP+HDP kirli ittifakını destekleyip, İSTAÇ'a genel müdür olan eski MHP'liyi, sanki MHP'li iken İSTAÇ'a atamış gibi bir algı oluşturmaya çalıştı. Keza o dönem eski bir MHP'li olan Mustafa Canlı, CHP+İP+HDP ittifakı ile koltuğa oturan Ekrem İmamoğlu'nu büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde desteklemiş, karşılığında da İSTAÇ Genel Müdürü olmuştu. Hatta Canlı'nın hayatını kaybetmesinden sonra, o koltuğun yine İYİ Parti kontenjanından birisine verilmesi konusunda tartışmalar yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu, birkaç iştirakte birden genel müdür değişikliği yaparak olayı örtbas etmiş ve yine genel müdürlükleri; CHP, İP ve HDP arasında dağıtmayı sürdürmüştü.

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