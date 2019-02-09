Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye!
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda tamamı Adanalılardan oluşan 47 ve 48'inci alayların savaştığı Adana Bayırı olarak da bilinen mevkiden getirilen tüfek hediye edildi.09 Şubat 2019 Cumartesi 16:55
MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak için dün akşam Adana'ya gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli, partinin kuruluş kongresinin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu'na geçti.
Burada açılan '1969'dan Günümüze MHP' konulu fotoğraf ve doküman sergisini gezen Bahçeli'ye partililer büyük ilgi gösterdi.
MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de eşlik ettiği Bahçeli'ye Çanakkale'de tamamı Adanalılardan oluşan 47 ve 48'inci alayların savaştığı Adana Bayırı olarak da bilinen mevkiden getirilen tüfek hediye edildi.
Bahçeli, daha sonra TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen 50'nci kuruluş yıl dönüme kutlama törenine katıldı.
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