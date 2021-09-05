Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yaptı! İşte çok konuşulan videonun arka planı

Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bahçeli'nin MHP grup toplantılarındaki açıklamaları söylediği atasözleri ve yüksek sesle seslenmesi her zaman özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Dün de sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan kişi ile görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Kanser hastası komedyen standupçı Yunus Yuva'nın Bahçeli'nin izni ile taklidini yaptığı ortaya çıktı.