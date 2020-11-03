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Gündem Devlet Bahçeli’nin Şeyma Subaşı çıkışı gündeme bomba gibi düştü
Gündem

Devlet Bahçeli’nin Şeyma Subaşı çıkışı gündeme bomba gibi düştü

İzmir depreminin ardından Miami'de Cadılar Bayramı'nı kutlayarak pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı’ya tepki yağdı. Konu bazı yayın organlarında, ‘MHP lideri Devlet Bahçeli, Şeyma Subaşı'na yönelik, "Cadı olmak için bayrama falan ihtiyaç yoktur" ifadesini kullandı’ şeklinde aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:31:00 -
Devlet Bahçeli’nin Şeyma Subaşı çıkışı gündeme bomba gibi düştü

İzmir depreminin ardından Miami'de Cadılar Bayramı'nı kutlayarak pozlarını paylaşan kokuşmuş mahallenin temsilcisi Şeyma Subaşı büyük tepki çekti.

 Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımının ardından çok sayıda vatandaş paylaşıma tepki gösterdi. Kısa sürede binlerce tepkinin yağdığı Subaşı, bir açıklama yaparak "Ben depremde yara alan insanların acısına ortak olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diyerek şirin gözükmeye çalıştı.

Günboyu gazetesi, konuyu gündeme skandal bir şekilde gündeme getirerek ‘MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şeyma Subaşı’yı hedef aldı’ dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "Vur patlasın çal oynasın demek en hafif tabirle pespayeliktir. Cadı olmak için bayrama falan ihtiyaç yoktur" ifadesini kullandı. 

Bahçeli şunları söyledi:

Maske-mesafe-temizlik şartlarına bağlılık devamlı vurgulanırken, boğaza nazır mekânlarda cadılar bayramı düzenleyip vur patlasın çal oynasın demek en hafif tabirle pespayeliktir. Cadı olmak için bayrama falan ihtiyaç yoktur. İnsan ve toplum sağlığını riske atmak en vahim cadılık ve canilik değil midir? Bir insanının vebaline ortak olmanın izahı nasıl yapılacaktır? Şımarık bir şekilde davranarak hastalığı bulaştırmak cinayet olmayacak mıdır? Maskeyi vicdana değil yüze takmak, mesafeyi ahlaki duyarlılıklara değil karşımızdaki insanlara geçici olarak koymak hepimizin görevidir. İnancımıza göre, temizlik imandandır, insan yaratılmışların en şereflisidir.

Şeyma Subaşı’ya kendi mahallesinden beklemediği tokat
Şeyma Subaşı’ya kendi mahallesinden beklemediği tokat

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Şeyma Subaşı’ya kendi mahallesinden beklemediği tokat

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