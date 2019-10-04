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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'den flaş açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Genel Başkanımız gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar" dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 13:53
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'den flaş açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medyada yer alan iddialara karşın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımız gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Bizler, dinlenmesi için çaba gösteriyoruz. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar." dedi.

Bahçeli'nin sağlık durumu konusunun sürekli gündeme getirilmesi MHP genel merkezinde de rahatsızlara neden oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından, yurtdışından genel merkezi arayan vatandaşlar, Bahçeli'nin sağlık durumunu soruyor. Vatandaşlara, genel başkanının aşırı üşütmeye bağlı olarak rahatsızlandığı, doktorların ileri tetkik istekleri durumunda hastaneye gidip gelindiği bilgisi verildi.

"Çok ayıp ediyorlar"

Bahçeli'yi yanız bırakmayan MHP Genel Başkan YardımcısıSemih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu konusunda Sözcü'ye şunları söyledi:

"Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Önümüzdeki hafta mesaisine başlayacak. Biz doktorların tavsiyesine uyarak dinlendirmek istiyoruz. Günlük olarak bize talimatları oluyor. Bizim kendisine bilgi verdiğimiz konular oluyor. Örneğin yarım saat önce kendisiyle konuştum. Bir talimatı vardı. Onu yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili parti görüşümüzün açıklanmasını istedi. Bu konuda görüşlerini bildirdi ve onu kaleme alıp partimizin görüşünü açıklayacağım. Genel başkanımızın durumu gayet iyi. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar."

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 13:53
  1. Semih Yalçın
  2. Bahçeli
  3. MHP
  4. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • mevlut kalkanmevlut kalkan5 dk önce
    Bu aziz ülkede yaşayan asalak vatan hainleri varken bu atiflar normal allah bu hainlere FİRSAT VERMESİN onları YUCE ALLAHİMA havale EDİYORUM!!!
  • RAMAZAN ALTINTAŞRAMAZAN ALTINTAŞ23 dk önce
    Hayret! Sayın Bahçelinin hastalığı ağır olsa demek ki bütün hainler namussuzlar her yerlerine kına yakacak...Allah(c.c) reise beden sağlığı muarızlarına ruh sağlığı versin.

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