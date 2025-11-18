Devlet Bahçeli'den İmralı çıkışı! Bakandan cevap geldi!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada tarihi bir çıkışa imza attı..

Bahçeli, İmralı ziyareti tartışmalarına nokta konulması gerektiğini söylerken "Kimse gitmezse üç arkadaşımı alır ben İmralı'ya giderim" dedi. MHP liderinin çıkışı ayakta alkışlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Bahçeli'nin İmralı çıkışı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları...

Terörsüz Türkiye süreci çok önemli. Terörden kurtulmak ülkemiz için çok önemli. Bahçeli'nin İmralı açıklaması TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşebilir.

Çocuklara yönelik suçlar

20 Kasım Çocuk hakları Sözleşmesi'nin yıl dönümü Çocuk hakları günü. Ondan 2 gün önce açılış programını gerçekleştirdik. Şu anda oturumlar devam ediyor. Biz açılış programını tamamladık. Özellikle çocukların yargısal süreçlerde yıpranmaması için gerek suç mağduru çocukların gerekse suça sürüklenen çocukların suçtan korunması ve çocuk adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi bakımından projeyi önemsiyoruz.

Bu anlamda; mevzuatımızda çocuklara yönelik çocuk hukuku, çocuk koruma kanunu başta olmak üzere çok sayıda düzenlemeler yaptık. Hem suç mağduru çocukların suçtan korunması hem de çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini ortadan kaldırılması hem de suça sürüklenmişse suç işlemesi onların yargısal süreçlerde daha onarıcı ve koruyucu bir yaklaşımla ele alınması bakımından önemli bir proje olarak görüyoruz üç yıl devam edecek bu proje.

Avrupa Birliği projesi ve bu proje kapsamında geçtiğimiz yıllarda 2005 yılından itibaren çocuk koruma kanunla zaten Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke çocukların istismarın önlenmesine yönelik sözleşmelere de taraf bir ülke. Bu anlamda sözleşmelerin tümüne imza atan bir ülkeyiz. Bu projeyle beraber mevzuatın daha iyi uygulanması açısından önemli olarak görüyoruz.

Terörsüz Türkiye süreci

Özellikle terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz ülkemizin geleceği için çocuklarımızın geleceği için Türkiye yüzyılı için terörden kurtulmak çok önemli. 41yıldan bu yana terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Bu konuda trilyonlarca maddi kaybımız oldu binlerce şehit verdik büyük acılar yaşadık bu acıların bir daha yaşanmaması konusunda hepimiz millet olarak gerçekten hemfikiriz ve büyük bir beklenti içerisindeyiz.

41 yıllık mücadelede gerek güvenlik güçlerimiz terörsüz Türkiye için canlarını verdiler ve sonrasında özellikle son 23 yıldan bu yana; başta 2002'de olağanüstü halin kaldırılması ile başlayan normalleşme süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı tarihi konuşması ve sonrasında demokratikleşme adımları teröre mazeret teşkil etmeye çalışılan bütün unsurların tek tek ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl Ahlat'ta yaptığı konuşma yine bu sene Ahlat'ta yaptığı iç cephe ve milli beraberlik vurgusu yine sayın Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında geçen sene 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı çok önemliydi. Bir sürecin başlamasına neden oldu büyük bir kapı araladı bu anlamda.

Terör örgütünün feshine yönelik İmralı'dan yapılan açıklamalar ve terör örgütünün fesih kararı ve silahları yakması, silahları bırakmasıyla beraber önemli bir sürece geldi ülkemiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından desteklenmesi ve sürecin sahiplenmesi noktasında milli iradenin tecelligahı olan meclisimizde kurulan komisyon çok önemli bir aşamayı kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli çalışmalar yaptı. 16 kez toplandı geçen haftaki toplantısına ben de katıldım. Adalet Bakanlığı olarak yaptığımız bu süreçteki çalışmaları uygulamaları milletvekillerimizle paylaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakını o komisyonda görüşlerini ifade ediyorlar.

Bahçeli'nin "İmralı" Terörden kurtulmak ülkemiz için çok önemli. Komisyonun vereceği kararla gerçekleşir.