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Devlet Bahçeli'nin 11. otomobilini satın aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha kattı. Bahçeli’nin 11. aracı eski model bir Mercedes oldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:29
Devlet Bahçeli'nin 11. otomobilini satın aldı

"Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999. Bu tür arabalar İstanbul’da oluyor. Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduruyor. Cumartesi, pazar fırsat buldukça dolaşıyoruz. Ferdi Tayfur’u çalıyoruz. Aheste gidince de toz atılmıyor. Arabalar genel merkezin garajında duruyor. 1973-74 modeller. Adam usanmış satayım da nasıl satayım derdinde. ‘Bir tane araba var Sayın Bahçeli görse nasıl olur’ diyenler oluyor. Piyasayı yükseltiyoruz galiba. Satıcılara önce belli etmiyoruz parayı öderken söylüyoruz. İlgilenen arkadaşlar var takip ediyorlar."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 07:29
  1. İstanbul
  2. ferdi tayfur
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