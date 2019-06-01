0553 313 94 23

Devlet Bahçeli’den Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:17
Devlet Bahçeli’den Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır. Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemdedir” dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yargı Reformu Strateji Belgesi” ile ilgili açıklamada bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Yargı Reformu Strateji Programı” sürecinin MHP tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden Bahçeli, “Söz konusu Yargı Reformu Strateji Programı iki temel perspektif, dokuz amaç, altmış üç hedef, iki yüz elli altı faaliyeti baz ve esas almıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır. Gerek parti programımızda, gerekse de seçim beyannamelerimizde ana hedeflerimizden birisi olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenlerinin temin edilmesi olduğu açık bir gerçektir. Bu itibarla Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır. Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemdedir. Hakim ve savcıların liyakat ve vicdan sahibi olmalarıyla kanaat adaletinin tesisi, yargıya olan güveni kuşku yok ki güçlendirecek, hak ile haklı arasındaki muhtemele ve muhtelif uçurumu kapatacaktır. Adalet temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmakla birlikte, devletin temeli, milli varlığın harcıdır.


Nitekim bu temel korunduğu müddetçe milli birlik ve dayanışma ruhu zayıf düşmeyecek, zedelenmeye maruz kalmayacaktır.


Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir. Ayrıca insan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargıla(n)ma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin arttırılması kapsamında belirlenen ilkelerin bizim de geçmişten bugüne savunduğumuz, üzerinde durduğumuz konular arasında olduğu aşikardır.


Demokrasinin kalıcılığı ifade özgürlüğüyle bire bir bağlantılıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin yaklaşımı da budur.


Hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişi arasındaki sağlıklı ve dengeli irtibat ve illiyet bağı aynı zamanda toplumsal huzur ve iç barış ortamı için vazgeçilmez önemdedir. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde bunun iyi niyet ve samimiyetle gözetilmiş olması büyük bir gelişmedir.


Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek olması, aynı zamanda hakim ve savcıların istekleri dışında çalıştıkları yerlerden tayin edilemeyeceklerinin belirlenmesi doğru ve yerinde bir tedbirdir.


Devlet hukuk demektir. Kaldı ki Türkiye bir hukuk devletidir. Adalet hem Türk devlet geleneğinin alameti farikası hem de milli bekanın nişanesidir. Hak arama yollarının açık olması etkin, objektif, verimli çalışan bir hukuk ve adalet sistemiyle mümkün olacaktır. Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır.


Adalet varsa ahlak vardır, bu sayede milli anılar parlak bir atiye mutlaka taşınacaktır.


Milli vicdan adaletle yaşayacak, adil ve hakkaniyetli bir yargı uygulamasıyla adalet duygusu kök salacak, böylelikle ülkemizin mutlak ve müessir gücü haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:17
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri’nden İsrail açıklaması
    1. Dışişleri’nden İsrail açıklaması
    2. Öğrencilerin duyarlılığı
    3. ASKON Diyarbakır’da iftar verdi
    4. Rektör Aldemir, Kadir Gecesinde..
    5. Aracını park etmek isterken başka..
    6. Yenikapı’ya girişler başladı
    7. Fatma Şahin’den Bayram vurgusu
    8. "Irak ve Suriye'den giden teröristler..
    9. SANKON’dan Venezuela Büyükelçiliğine..
    10. Silahla ateş ederek hasmını böyle..
    11. Bakan Kasapoğlu TFF Başkanlığı’na..
    12. Seçim sonrası İngiliz siyaseti çorbaya..
    13. Maltepe’de çatı yangını havadan..
    14. Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla..
    15. Vali Akbıyık, yaralı askeri ziyaret..
    16. Elazığ’daşehit ailelerine ziyaret
    17. Kuşadası’nda 7 yıl aradan sonra kiraz..
    18. Sinoplu çiftçiler mağdur durumda
    19. İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık..
    20. Büyükşehir şehitleri unutmadı
    21. Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    22. Kuşadası Belediyesi mali disiplin..
    23. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    24. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    25. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    26. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    27. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    28. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    29. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    30. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti