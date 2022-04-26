Devlet Bahçeli'den terörist Duran Kalkan'ın uykularını kaçıracak sözler: Bir yiğidimiz leşini yere serecek

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'ın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan Türkiye'ye yönelik küstah bir tehditte bulundu. Terörist Kalkan operasyonların devam etmesi halinde savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacaklarını belirtti.

Parti grubunda PKK elebaşı Duran Kalkan'ın bu tehdidine değinen MHP lideri Devlet Bahçeli, eli kanlı teröristin uykularını kaçıracak şu ifadeker kullandı:

"Bir yiğidimiz leşini yere serecek"

"Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde savaşı şehirlere taşıyacağını iddia etmiştir. Bursa ve İstanbul'da yapılan hain saldırılar gerçekleştirilmiştir. İnanıyorum ki bu terörist Duran Kalkan'ın da sonu yakındır. Bir yiğidimiz Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenen hainlerin ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek Türk adaletine teslim edecektir"