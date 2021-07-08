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Siyaset Devlet Bahçeli'den tazminat istemişti! Akşener'in 'Fosforlu Meral' başvurusu reddedildi
Siyaset

Devlet Bahçeli'den tazminat istemişti! Akşener'in 'Fosforlu Meral' başvurusu reddedildi

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı 'Fosforlu Meral' davası mahkeme tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 21:30:00 - 2021-07-08 21:32:46
Devlet Bahçeli'den tazminat istemişti! Akşener'in 'Fosforlu Meral' başvurusu reddedildi

 Yeniakit.com.tr 

İP Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik manevi tazminat davası açtı. 3 kuruşluk tazminat talebi ile açılan dava Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

'Müvekkilimi, söylemediği sözleri söylemiş gibi ağır bir şekilde eleştirdi'

Duruşmaya Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey ile Akşener'in avukatı Eyüp Çakır katıldı. Akşener'in avukatı Çakır, manevi tazminat davasının kabul edilmesini istedi. İP'li Akşener'in, sosyal medyada 'Fosforlu Meral' hashtagh'i ile yapılan paylaşımların Devlet Bahçeli'nin talimatı ile gerçekleştiğini öne sürdüğü davayı değerlendiren Bahçeli'nin avukatı Kocabey, şunları söyledi: "Davacı, grup toplantısında müvekkilimizi, söylemediği sözleri söylemiş gibi ağır bir şekilde eleştirmiştir. Müvekkilimizin davacıya karşı iddia edilen söylemleri söz konusu değildir. Taraflar siyasi kişiliklerdir. Sert eleştirilere göğüs germeleri gerekir."

Delil yok!

İP'li Akşener'in başvurusu, delil yetersizliği sebebi ile Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Akşener 'Fosforlu Meral' paylaşımlarının Bahçeli'nin bilgisi dahilinde yapıldığını iddia etmişti.

Yapılan paylaşımlardan bazıları

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