Devlet Bahçeli'den Süper Lig için flaş çağrı!

Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşirken, bir alt lige düşecek son takım ise bu akşam belli olacak.

20 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de bu akşam itibarıyla küme düşecek 4. takım da kesinleşecek.

Sezonun son maçlarından hemen önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bir çağrı geldi. 6 Şubat depremlerini anımsatan Bahçeli "Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı" dedi. Bahçeli, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'den takım düşmemesi gerektiğini söyleyerek takım sayısının 21'e yükseltilebileceğini ifade etti.

Bahçeli'nin çağrısı MHP'nin resmi sosyal medya hesabından şu mesajla paylaşıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Çağrı

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Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den futbol kulüplerini ilgilendiren dikkat çekici bir çağrı geldi. Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı, Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımların küme düşmemesini istedi."



