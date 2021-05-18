Devlet Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. İsrail'in saldırılarından ülke siyasetine kadar farklı konularda açıklama yapan Bahçeli, konuşmasının bir bölümünde ise isim vermeden Sedat Peker'e gönderme yaptı.

"Mafyayı tanımayız"

"Cumhur ittifakının üçüncü unsurunun mafya olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu önce kendine bakmalıdır." diyen Devlet Bahçeli, konuya ilişkin sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "Biz mafyayı tanımayız, mafyadan da anlamayız. Cumhur ittifakı cumhur ile birliktedir. Çeteler, CHP'nin yoldaşı; uyuşturucu baronları, PKK, FETÖ CHP'nin fiili ortağıdır."

Erdoğan da tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın bir bölümünde bu konuya değinmiş, isim vermeden Peker'i ve ona destek verenleri eleştirmişti. Peker'in iddialarıyla ilgili "Bu kirli senaryoyu bozacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"17 gün devam eden tam kapanmanın dün bitmesi ile kontrollü normalleşmeye geçilmiş bu kapsamda meclisimiz çalışmalarına başlamıştır. Koronavirüsten medet umanların, siyasetleri hastadır. Özellikle, Türkiye'nin korona salgınını başarıyla yönettiğini söylemek herkesin görevidir.Yapılan onca muhterem hizmeti karalamaya, insan üstü çalışmaları kötülemeye niyetlenmek namuslu siyaset hali, utanma duygusu olan siyasetçi vasfı olamayacaktır. Maalesef CHP'nin ve İP'nin, diğerlerinin sakat, şaibeli ve sarsak muhalefet argümanları arasında Covid-19 da yerini almıştır. Zillet ittifakı yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nem alacak kadar basiretini kaybetmiştir. Adaleti dilinden düşürmeyen CHP ve yandaşlarının nasıl bir adaletsizliğin içine düştüğü bizim için ortadadır.

"Mağdur olan tüm insanlıktır"

Salgından dolayı mağdur olan insanlarımızın sesini duymak esas olmalıdır. Mağdur olan tüm insanlıktır. Türkiye'yi yöneten irade tüm imkanları seferber ederek talepleri karşılamaktadır. CHP Genel Başkanı'nın tüm iddiaları boştur, dayanıksızdır. Covid-19 hepimizin ana meselesidir. Yapıcı, olumlu ve olgun muhalefet etmek duruyorken yalanı siyaset rotası haline getirmek su katılmamış bozgunlukçuluktur. Nitekim, CHP yönetimi bozguncudur. Milletimizin 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır.Türkiye normalleştikçe zillet anormalleşecek ve kaybedecektir. Eninde sonunda korona kuşatmasından Allah'ın izniyle kurtulacağız. Sağlık Bakanımıza ve personeline güveniyoruz. Doktorlarımıza inanıyoruz.

Meleklerin şehrinde şeytanlar cirit atmaktadır. İsrail'in zulmü hiçbir insani mirasa sığmayacak boyutlardadır. İsrail hükümeti katletmekten, yıkmaktan başka bugüne kadar hiçbir şey yapmamıştır. Artık bir karar aşamasına, yol ayrımına gelinmiştir. İsrail terörü, hazmedilmesi imkansız bir sınırdadır. Böyle giderse, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar devam ederse, ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır."