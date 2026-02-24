Yok böyle bir şifa: Hafızayı dipçik yapıyor! O bitkiyi koklamak yeterli
Böyle bir şifa kaynağı hakikaten olamaz. Sadece bir koklamakla bile hafızayı ayağa kaldırıyor.
Böyle bir şifa kaynağı hakikaten olamaz. Sadece bir koklamakla bile hafızayı ayağa kaldırıyor.
Hafızanın dostu olarak biline biberiye bilimsel araştırmalarla kanıtlandı. Yapılan araştırmalara göre biberiye kokusunu koklayan bireylerin hatırlama seviyeleri gittikçe artıyor. İşte o detaylı araştırma...
Modern tıp, antik çağlardan bu yana 'sadakat ve hatırlama' sembolü olarak bilinen biberiyenin nörolojik sırlarını çözdü.
Birleşik Krallık başta olmak üzere dünya genelinde yürütülen klinik çalışmalar, bu aromatik bitkinin sadece bir baharat değil, aynı zamanda bilişsel bir güçlendirici olduğunu ortaya koydu.
Uzmanlar, bitkinin içeriğindeki sineol bileşeninin bilişsel yaşlanmaya karşı doğal bir bariyer oluşturduğunu açıkladı.
Northumbria Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. Mark Moss, biberiye uçucu yağının solunmasının hafıza üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı bir deneye imza attı. Yapılan testler sonucunda, biberiye kokusuna maruz kalan bireylerin, kontrol grubuna kıyasla gelecekteki görevleri hatırlama (prospektif hafıza) yeteneğinde u'e varan bir artış kaydedildiği gözlemlendi.
Dr. Moss, çalışmanın sonuçlarını değerlendirirken, biberiyenin içinde bulunan 1,8-sineol bileşeninin kan dolaşımına karışarak doğrudan beyindeki nörotransmitter sistemlerini etkilediğini ifade etti.
Bu bileşenin, öğrenme ve odaklanma süreçlerinde kritik rol oynayan asetilkolin maddesinin parçalanmasını engellediğini vurguladı. BİLİŞSEL GERİLEMEYE KARŞI DOĞAL KALKAN Harvard Tıp Fakültesi'nde beslenme ve beyin sağlığı üzerine araştırmalar yapan Dr. Uma Naidoo, biberiyenin antioksidan kapasitesine dikkat çekti.
Naidoo, bitkinin içerdiği karnosik asit sayesinde beyni nörodejeneratif hasarlardan koruduğunu belirtti. Dr. Naidoo, özellikle yaşa bağlı unutkanlık yaşayan bireylerde bu bitkinin düzenli ve doğru kullanımının, sinirsel iltihaplanmayı azalttığını dile getirdi.
Uzmanlar, biberiyenin faydalarından yararlanırken dozajın hayati önem taşıdığını hatırlattı. Dr. Naidoo, yüksek dozda biberiye yağı tüketiminin mide spazmları ve sıvı dengesizliği gibi yan etkilere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Uzmanlar, biberiyenin etkisinin "sihirli bir değnek" olmadığını, ancak disiplinli bir kullanımla sonuç verdiğini hatırlattı. California Üniversitesi'nden fitoterapi uzmanı Dr. Andrew Weil, yüksek dozda ağız yoluyla alınan biberiye yağının mide mukozasında iritasyon yapabileceği ve tansiyon üzerinde dalgalanmalara yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23