SON DAKİKA
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Spor

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş turunda Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe akşamı TSİ 23.00'te İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'in konuğu olacak. Bu zorlu mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçında VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi yer alacak.

Fenerbahçe evindeki ilk maçı 3-0 kaybetmişti. Sarı lacivertlilerin turu atlaması için 4 farklı galibiyet gerekiyor. 3 farklı galibiyetlerde ise maç önce uzayacak, sonra da penaltılara gidilecek.

