Devlet Bahçeli'den olay açıklama: Konuşursak kimse yerinden kalkamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz merhameti de biliriz, mertliği de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz.

Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Arkamızdan ittiler, sendeledik ama eğilmedik.

Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz.

Türk gençliği bizden yanadır, Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir ve sonuna kadar bizden yanadır. Milliyetçi Hareket Partisine zincir vurmak, kement bağlamak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir.

Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı geldiğinde hem vallahi hem billahi burunlarından fitil fitil getireceğimizi de herkes bilmelidir.

"Uygun zamanı bekliyoruz"

Hepsine meydan okuyorum. Zehir saçanları görüyoruz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya fareleri, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı, sabrın gücüyle bekliyoruz.

Açık hesap 14 Mayıs 2023'te sandıkta görülecektir.

Kiralık anket şirketleri, Amasya'ya baktınız mı? Alayınızı çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs 2023'e kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir.

5 Şubat 2023'te Tekirdağ'da olacağız ve vatandaşlarımızla hasret gidereceğiz.

"Onlarla hesaplaşacağız"

Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Her insanımızı kucaklayacağız. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize saldıranlarla hesaplaşacağız.

Devletimizi ve milletimizi kimse bozguna uğratamayacaktır. Teminat, MHP ve Cumhur İttifakı'dır.

Dünyanın nereye ve nasıl gittiğini yorumluyoruz. Buhranların kaynağını dikkatle teşhis ediyoruz. Dünyada oynanan büyük oyunların mahiyetini açıklıkla görebiliyoruz. Türkiye'nin dünyadaki stratejik yerini detaylarıyla anlamlandırıp siyasetimizin koordinatlarını çiziyoruz. Türk milletinin gelecekte nerede olması gerektiğini tayin ediyoruz.

"Erdoğan'ın adaylığı uygundur"

MHP, Türkiye'nin yeni yüzyılına fikri derinliğiyle, tecrübesiyle hazırdır, nazımdır. Köklerinden kopmadan yenilenmeden yanadır. Oyalanmaya hakkımız yoktur. Tarihi akışın gerisinde kalmaya, ezilmeye hiç ama hiç niyetimiz yoktur. Cumhur İttifakı, yeni yüzyılı Türkiye mührünü vurmaya yeminlidir. Zillet ittifakının karın ağrısı da budur. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi, buz gibi, anayasaya uygundur, meşrudur.

Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanlığı makamının statüsü değişmiş, partili, yürütmede tek yetkili hale dönüşmüştür. Bu yeni yönetim sistemi bir Başkanlık Sistemi'dir. Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek hukuken geçersizdir. Değişiklik teklifine ilişkin raporda açıkça ifade edildiği gibi, yeni sistemle cumhurbaşkanı için 2 defa seçilme olarak anlaşılmalıdır.

Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur.

"Konuşursak kimse kalkamaz yerinden"

Millet kararlıdır, iradesine sonuna kadar arka çıkacaktır. Söz milletindir, sıra milletindir, zillet ittifakı da sıfırı çekecektir. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayıyla uğraşmasın, İP Başkanı kendi işine baksın, bizim adayımız belli kararımız nettir. Sayın Erdoğan 14 Mayıs 2023'te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir. MHP de milletvekili sayısını güçlü bir şekilde artıracaktır. Kriz ve kaos peşinde koşmasınlar, sadece 14 Mayıs'ı beklesinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Ayranımızı kabartmasınlar. Konuşursak derinden, hiçbirisi kalkamaz yerinden.

Millet İttifakı'na gönderme

Zillet İttifakı kaynayan kazan misali kapak tutmuyor. Panik havası gözlerden kaçmıyor. Bu gidişle seçimlere 1 gün kala da adayın kim olacağını tartışıyor olursalar şaşırmayacağız. Karar veremiyorlarsa kurayla adaylarını tespit etmeleri önlerinde seçenek olarak durmaktadır. Kısa ve uzun çöp çekerek de zilletin adayını çıkarabilirler. Bu da olmuyorsa 'o piti piti' tekerlemesiyle adaylarını belirleyebilirler. Buna yanaşamıyorlarsa Beyaz Saray'ı arayarak Biden'ın son talimarını alarak karşımıza çıkabilirler.

Bugüne kadar paylaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metnine, kurumsal reformlar raporuna yeni bir zillet halkası eklenmiştir. Yıkım beyannamesidir. Bölücülüğe verilmiş güvence, milletin güvenliğine kast eden ucube bir dayatmadır. Türk milleti, zillet ittifakının sipariş metinlerine itibar etmeyecektir. Şimdi sıra milletimizdedir.

Azerbaycan açıklaması

İsveç'in NATO üyeliğinin derin dondurucuya gönderilmesi kanaatindeyiz. Din ve millet düşmanlarına her anlamda kapalı olduğumuzu açıklıyorum. Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan kanlı saldırıyı kınıyorum. Unutulmasın ki Azerbaycan ne kadar Türkse güneyi de o kadar Türktür. EYT düzenlemesinin yasalaşması konusunda üstümüze düşen katkıyı vereceğimizin bilinmesini özellikle arzu ediyorum.