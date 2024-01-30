Devlet Bahçeli'den flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İSTANBUL'DA KİLİSE SALDIRISI

Türkiye düşmanları hiç boş durmuyor, menfur eylemi lanetliyorum. Teröre ve destekçilerine asla fırsat verilmemeli, karanlık ellere karşı uyanık olunmalıdır.

Lekelenmiş siyasetçileri milletimizin gündeminden çıkaracağız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YEREL SEÇİM MESAJI

İrademizin kaynağı büyük Türk milletidir. 31 Mart'taki seçimler ilerleyişimiz için demokratik eşiktir. 31 Mart'ta hizmet ve hidayet kazanacaktır. Mersin Cumhur İttifakı'nın yönetimine geçecektir.

Türkiye'nin önünü hiçbir mihrak kesemeyecek devir Türk devridir.

Engelleri teker teker aşıp ilerleyeceğiz. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. 31 Mart'ta yerel yönetimleri köhne zihniyetlerden kurtaracağız. Varsın birileri bölücüleri yanına alsın, hiç fark etmez.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Bu reform milletimizin tarihi başarısıdır. Cumhur İttifakı dünyaya vurulacak Türk hükmünün müjdecisidir.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'DEM' TEPKİSİ

Zillet tutmadı, yeni İttifak arayışı var. Demlenmek CHP'ye iyi gelmedi. PKK bu ittifakın neresinde? DEM'cileri savunman sırf ittifaktan mı? İhanetin ittifakı değil ancak imhası olur. Özgür bey ittifakı kimlere tesis edecek? Kılıçdaroğlu'nun izini silmesi neresi Türkiye İttifakı.

Bilinmelidir ki DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. Muhalefetin kumpasını görüyor, Demlenmelerini ibretle izliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir.

DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Millet davası güdenler hiçbir makama talip olmaz senin sicilin malum.