Devlet Bahçeli'den Ahbap ve Babala tepkisi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bin nasihat fayda etmiyor ama yeri geliyor bir musibet kendimize gelmemize vesile oluyor. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik.

Türkiye'miz devasa bir felaketin pençesindedir. Çetin bir sınav ve sınamadan geçiyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen ikiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü vurmuştur.

Bilim insanları bu ikiz depremin 500 atom bombası gücüne denk düştüğünü ileri sürmüştür. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Şehirlerimiz harap olmuştur.

Deprem bölgesine gitme kararı aldı

Sayın Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek, depremzedelerin acılarını paylaştı.

Depremle mücadeleye nifak tohumları ekmeye çalışanlara asla benzemeyiz. MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi ziyaret etmek için makul bir zaman kollamışımdır. Şimdi o vakit gelmiştir, yola düşmenin vaktidir. Çalışmaların aksamasına izin vermeden depremzedelerimizi tek tek ziyaret edeceğim.

Devlet yoktur diyen kanı bozuklara söylüyorum. Şu hassas günlerde ağır konuşmuyorum ama mecburum. Devlet yoktur diyenler baksa da göremez.

Ahbapçılar ve babalacılar...

Felaketin derece düzeyi büyük olunca ister istemez arama kurtarma çalışmalarında bazı eksikler yaşanmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle yıkıcı bir afetle başa çıkmak kolay değildir. O gelmedi o yetişemedi demek deprem kadar yıkıcıdır. Peşin hükümlü zihniyetlerden tiksindik. Gerçekleri çarpıtan iğne ile kuyu kazar gibi yapılan çalışmaları sulandırmaya çalışan sahtekarları biliyor, görüyor ve nefesimizin ensemizde olduğunu biliyoruz.

Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların artık TV'lerde yer almaması lazımdır!