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Devlet Bahçeli'den 'ekmek zammı' açıklaması

MHP Lideri Bahçeli, Ticaret Bakanlığı'nın "ekmek fiyatlarında artış olmayacak" açıklamasına "memnuniyet verici bir karar olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 20:34
Devlet Bahçeli'den 'ekmek zammı' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarında artış olmayacağını bildiren Ticaret Bakanlığı açıklaması hakkında, "Memnuniyet verici bir karar olmuştur" dedi.

Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarına yapılması öngörülen zamla ilgili Ticaret Bakanlığınca yapılan açıklama hakkında değerlendirmede bulundu.

Bakanlığın açıklamasını memnuniyet verici bir gelişme olarak gören Bahçeli, "Biliyorsunuz başlattığımız askıda ekmek projesi yaygınlaşmaya başladı. Milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu projeyle varlıklı aileler yoksul kardeşlerimize, vatandaşlarımıza el uzatıyor, hatırlıyor, yardımlaşmanın erdemini gösteriyorlar. Askıda ekmek sosyal bir kurumdur. Türk toplumculuk anlayışının bir eseridir. İnanıyorum ki, 'askıda ekmek' projesi tüm yurt sathında karşılık bulacak vatandaşlarımız tarafından sahiplenilecektir. Bir elin verdiğini diğer el elbette görmeyecektir. Muhtaç kardeşlerimizin karnı doyacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ekmek fiyatlarına yüzde 15'lik zammı öngören açıklaması üzerine bugün Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisinin bulunmadığı belirtilerek, ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 20:34
  1. Milliyetçi Hareket Partisi
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. Gümrük Bakanlığı
  4. Devlet Bahçeli
  5. Türkiye
  6. MHP

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