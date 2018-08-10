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Devlet Bahçeli'den dolar talimatı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, dövizlerle ilgili olarak "bozdurulsun" talimatını verdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 21:51
Devlet Bahçeli'den dolar talimatı

MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli'nin 'MHP Genel Merkezi'nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun' talimatını verdiği bildirildi.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, yükselen döviz kurlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklama sonrasında parti genel merkezine de "döviz bozdurulması" yönünde talimat verdi.

Bahçeli, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya "2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk lirasına dönüştürülmesi" yönünde talimatta bulundu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 21:51
  1. dolar
  2. devlet bahçeli
  3. MHP

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  • hasanhasan1 sa önce
    o numarayı daha önce erdokan çekti be atıl kurt yemiyoruz artık
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