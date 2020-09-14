  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Utanmazlığın daniskası
Gündem

Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Utanmazlığın daniskası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanyanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:26:00 - 2020-09-14 19:53:01
Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Utanmazlığın daniskası

Çin'in Wuhan eyaletinden başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkili oluyor.

Son günlerde artan koronavirüs vakaları Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışan İçişleri Bakanlığı 81 ilde yeni tedbirler uygulamaya başladı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

"Utanmazlığın daniskası"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs rakamları üzerinde algı operasyonu yapanları hedef alan Bahçeli "Açıklanan rakamları yalanyanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır" dedi.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin o açıklaması:

"Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanyanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!
Dünya

İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!

İngiltere Savunma İstihbaratı’ndan son dakika açıklaması geldi. İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya’nın her an nükleer saldırı yapabilecek..
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı