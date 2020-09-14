Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Utanmazlığın daniskası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanyanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır" dedi.
Çin'in Wuhan eyaletinden başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkili oluyor.
Son günlerde artan koronavirüs vakaları Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışan İçişleri Bakanlığı 81 ilde yeni tedbirler uygulamaya başladı.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.
"Utanmazlığın daniskası"
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs rakamları üzerinde algı operasyonu yapanları hedef alan Bahçeli "Açıklanan rakamları yalanyanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır" dedi.
İşte MHP lideri Bahçeli'nin o açıklaması:
"Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanyanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır"