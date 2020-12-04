Devlet Bahçeli'den CHP'li isme çok sert sözler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuk olduğu bir televizyon programında TSK için "Devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadesini kullanan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna alenen hakaret ettiğini ve Katar'a satıldığını açıkça ifade ettiğini belirten Bahçeli, "Bu programda kimin ne söylediği, nasıl bir duruş gösterdiği bilinmektedir. Moderatör, Türk ordusuna 'Satılmış' diyen işbirlikçi CHP'liye beklenen itirazı yapamamış, cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir" dedi.

"Vatana ihanettir"

Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur.