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Gündem Devlet Bahçeli’den çarpıcı uyarı: Buna müsaade edilmemeli
Gündem

Devlet Bahçeli’den çarpıcı uyarı: Buna müsaade edilmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vahşice katledilen Başak Cengiz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 17:51:00 -
Devlet Bahçeli’den çarpıcı uyarı: Buna müsaade edilmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz ile ilgili bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı Haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir.

"Tüylerimiz diken diken oldu"

İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum.

"Buna müsaade edilmemeli"

Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.

 

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