Devlet Bahçeli’den çarpıcı Ermenistan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sabah’a özel açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son günlerde meydana gelen çatışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna Devlet Bahçeli:

Çatışmaların yaşandığı bölge doğu-batı enerji koridorunun kavşak noktasıdır. Ermenistan'ın düşmanca emelleri tesadüfü değildir. Bir amaca matuftur. Aynı zamanda Ermenistan taşerondur, Türk düşmanlığını ana siyaset haline getirmiştir. Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si hala Ermeni işgali altında. Karabağ sorununun çözümünde bir arpa boyu mesafe alınamamıştır. Her şart altında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız. Kalben ve manen soydaşlarımızlayız, yeri gelirse bedenimizle de onlarla bir arada olur, Türk yurtlarını savunuruz.